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"Фестиваль Шоколада" с горчинкой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

28 ноября в кинотеатре "Океан" впервые во Владивостоке прошёл "Фестиваль Шоколада". Этого события жители приморской столицы ждали с июля, когда наш город впервые отметил Всемирный день шоколада, но, увы, довольными остались совсем не многие.

Желающих покушать шоколаду "на халяву" было великое множество - более тысячи человек, но за пробу сладких этюдов от кондитерских фабрик пришлось заплатить за вход 200 рублей и от 30 руб. за одну пироженку. Бесплатную же дегустацию проводили только кондитерская "Лолита" и компании Alpen Gold и Milka. Последние порадовали гостей надувной коровой с альпийских лугов, и все желающие принялись с ней фотографироваться.

Достоинством фестиваля стало присутствие на выставке известных и достаточно дорогих представителей кондитерской индустрии, многие из них реализовывали здесь свою продукцию с большими скидками.

Посетители жаловались и на скучное проведение мероприятие.

Хотя гостей праздника различными конкурсами пытались развлекать ведущие, многие посетители явно скучали. Приглашенным танцорам сальсы, к сожалению, не предоставили отдельной площадки и даже не пустили на импровизированную сцену, поэтому зажигательным танцем они были вынуждены распихивать толпу.

Задумка расположить на одной из стен фестивальной площадки большой экран и запустить ретроспективу шоколадной истории была хороша, жаль только, что организаторы забыли включить звук во время показа фильма, и потому никто из присутствующих так и не узнал, как же всё-таки появился шоколад.

А между тем история появления шоколада весьма интересна. Считается, что шоколад научились делать ацтеки и называли его "пищей богов". Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, называли шоколад "черным золотом" и использовали его как мощный энергетик. В Европе шоколад долгое время был лакомством только в аристократических кругах и считался афродизиаком. Например, госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти.

Кстати, данный фестиваль изначально был намечен на 14-15 ноября, но затем было принято решение о переносе дат. Как рассказала руководитель проекта Татьяна КАЗЬМИНА, это время решено было использовать для более качественной проработки программы мероприятия. "Мы не хотим, чтобы праздник получился, как это обычно бывает в нашем городе, слишком "пафосным" или "дешевым", сделанным, так сказать, "для галочки", - подчеркнула Татьяна Казьмина.

На самом деле получилось на "троечку". Некоего элемента пафоса на празднике действительно не хватало. Зато дети остались довольны абсолютно всем: на фестивале присутствовала своеобразная "принцесса-снегурочка", которая развлекала малышей, некоторые из них поучаствовали в конкурсе рисунков. Только более старшему поколению становилось скучно сразу после того, как все сладости были испробованы, а желудки сыты. Вот несколько мнений посетителей: "Ожидала большего. Какой же это фестиваль шоколада, если там из шоколада только Milka и Alpen Gold? Это больше походило на саморекламу фирм, изготовляющих и торгующих сладостями"; "Фестиваль Шоколада" во Владивостоке успешно провалился. Очень жаль...".

Что ж, будем надеяться, организаторы данного мероприятия учтут все замечания и недовольство посетителей и продумают все детали, а Владивосток еще прославится своим фестивалем шоколада!

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