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"Я могу! Увидеть и сфотографировать..."
В Доме офицеров ТОФ открылась фотовыставка, представляющая лучшие работы детей из детских домов и школ-интернатов Приморья. Ее участникам посчастливилось приобщиться к искусству фотографии благодаря программе "Уроки красоты" и фотоконкурсу "Я могу! Увидеть и сфотографировать".
Многие из этих детей никогда раньше не держали в руках фотоаппарат, а теперь не только стали фанатами фотосъемок, но даже планируют связать с фотоискусством свою дальнейшую жизнь.
Творческим стартом для них стали "Уроки красоты" - уникальная программа, грант на проведение которой в 2008 г. был присужден Приморскому краевому фонду культуры. Успеху и мощному прорыву этих детей в мир фотоискусства способствовала и кропотливая наставническая работа волонтеров Тихоокеанского Союза фотохудожников. Более 30 мастеров фотографии на протяжении двух лет знакомили детей с искусством "светописи" и делились творческим опытом. С помощью "золотого ключика" - особого творческого приема, найденного в ходе "Уроков красоты", - удалось создать портретные галереи, показывающие, например, исключительность видения детей, лишенных слуха. Яркая индивидуальность ребят, их стремление стать Автором, снимать не так, как все, дали ряд особенных по настроению и содержанию фоторабот.
Кроме того, настоящим сюрпризом для юных участников выставки стал фотокаталог, выпущенный благодаря Дальневосточному банку. Представленные на его страницах фотографии говорят о том, что у юных авторов большой творческий потенциал, и его необходимо развивать. "Когда у меня в руках фотоаппарат, я уверен, что сделаю открытие, что-то новое в фотографии, и я к этому стремлюсь", - говорит 14-летний Сережа ЩЕГОЛЬКОВ.
Спонсорская помощь на выпуск фотокаталога - это вклад Дальневосточного банка в будущее приморской, дальневосточной фотографии, а оно - в преемственности поколений, поиске и "выращивании" талантов.
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