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В Приморье нашли бохайский дворец

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Археологи нашли свидетельства того, что на территории Приморья в IX-XI веках находился крупный административный центр Бохайского царства.

Открытие сделано приморскими и корейскими учеными в ходе совместной экспедиции по исследованию городища Бохайской эпохи. Городище Кокшаровка-1 относится к бохайскому и постбохайскому времени - IX-XI векам н. э. Здание дворцового типа археологи откапывают на этом городище и впервые, сообщает "NT inform". Дворец представляет собой большое административное строение с планировкой, находящееся на платформе, окруженное каменной стеной и оснащенное системой отопления с канами (лежанками). До сих пор Приморье не знало таких находок. Обнаружение дворца позволяет утверждать, что район не был периферией государства Бохай. Анализ найденных артефактов поможет археологам ответить на вопросы об истории окраин Бохая.

Бохай, или Пархэ, - первое государство тунгусо-маньчжуров, располагавшееся на территории Маньчжурии, Приморского края и северной части Корейского полуострова. В 926 г. Бохайcкое царство было завоевано киданями. Административно государство делилось на пять районов со своей столицей.

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