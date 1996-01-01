Арт-рынок региона: тупик или точка отсчета?

Редакционное задание написать материал о дальневосточном арт-рынке у меня, как человека, задействованного в этой сфере, вызвало определенное смятение, которое только усилилось после общения с экспертами и искусствоведами.

Мне искренне хотелось проявить свои лучшие патриотические чувства, рассказав о позитивных процессах, протекающих в этой сфере, о ее будущем. Но, к сожалению, серьёзно говорить о существовании в регионе художественного рынка не приходится, поэтому и вопрос о его перспективах тоже следует отнести на перспективу. А дискутировать о проблемах его формирования на Дальнем Востоке следовало еще вчера.

По мнению экспертов, для того чтобы региональный арт-рынок работал в полной мере, нужна четкая взаимосвязь арт-центров, галерей, художников, кураторов, коллекционеров, но, прежде всего, работа дилеров по продвижению и последующей продаже как отдельных авторов, так и целых выставок. На Дальнем Востоке из всего перечисленного есть только художники, коллекционеры и всего лишь несколько галерей.

Кроме того, нужна определенная "критическая масса" потребителей произведений художников и обязательно выход на международные рынки. Безусловно, творчество наших художников востребовано не только у дальневосточников, но и у зарубежных ценителей: отдельные заезжие коллекционеры специально приезжают к интересующих их художникам, но работы приобретаются, как правило, из мастерской, по демпинговым ценам, что совсем не способствует цивилизованному развитию рынка.

Далее, любой рынок зависит от ряда факторов: наличия актуального товара, обоснованных цен, покупателей, желающих приобрести этот товар, и посредников-продавцов.

Начнём с главного – с предмета искусства. Несмотря на глоток свежего воздуха в конце 1980-х, независимая территория современного изобразительного искусства на Дальнем Востоке так и не сформировалась. Лучшие из живописцев и скульпторов продолжают создавать произведения "для себя". С владельцами галерей отношения у них выстраиваются с трудом, ни о каких контрактах речи не идёт. А раз нет обязательств у мастера – нет их и у галериста в плане продвижения автора на художественный рынок.

Политика цен на произведения искусства остаётся весьма произвольной и, скорее, диктуется спросом на жанры и технику исполнения, чем на имя самого мастера и его действительный вклад в художественную жизнь региона, выражающийся не в уровне известности, не в количестве регалий, а в степени актуальности его искусства, умении чувствовать Время. Искусство настоящего художника должно стать частью контекста истории. Для искусства своего региона он должен стать примерно тем, чем стали Левитан для русского пейзажа или Кандинский – для мировой художественной истории. Поэтому у основных продавцов живописи и графики местных авторов – в галереях современного искусства – цены плохо согласуются с действительной стоимостью произведений. И здесь на первый план выходит покупатель произведений искусства. Именно он, его желания, возможности, амбиции и уровень эстетического просвещения и определяют степень развития арт-рынка в регионе.

Покупатели произведений искусства в России, а тем более в регионах, представляют очень странное сообщество. Часть из них видит в произведениях искусства детали интерьера. Для других это своеобразная точка, завершающая перечень ценностей, подтверждающих общественную состоятельность. Третьи считают покупку живописи современным подарком, четвертые видят в этом правильные инвестиции в правильное произведение искусства. И лишь немногие занимаются тонким и сложным процессом – коллекционированием.

Что же касается галеристов – тех, кто может проконсультировать, сориентировать, убедить в ценности произведения... В том-то и дело, что галерейный бизнес на Дальнем Востоке вроде как бы есть, но – парадокс! – галерейной деятельности нет. Галереи не способствуют популяризации своих авторов по принятым правилам, не участвуют в представительных арт-форумах, не поддерживают масштабные культурные инициативы, связанные с формированием арт-рынка в регионах. Т.е. институции, которые назвали себя галереями, вовсе таковыми не являются. В лучшем случае, это арт-салоны с набором предметов продажи, в худшем – художественно-оформительские мастерские, для которых продажи предметов искусства – сопутствующая деятельность.

Фактически на территории региона – где легко разместятся несколько Франций, Бельгий и одна Германия – продуктивно работают лишь три-четыре галереи. Поэтому региональный арт-рынок пока не живёт – он только зарождается. Художники продолжают жить иллюзиями и мечтами о заморских галеристах. Доверия к своим не то чтобы нет (скорее, эти отношения напоминают затяжной конфликт свободолюбивого подростка со строгим родителем). К тому же, в отличие от западных галеристов, работающих с определенным кругом авторов, наши вынуждены расширять этот круг до бесконечности, а параллельно выполнять массу функций – арт-дилеров, кураторов, просветителей современного изобразительного искусства, которое ищет, но пока так и не находит искренней любви у дальневосточников. В отличие от массового, которое вхоже в сердца огромной аудитории.

Словом, местный арт-рынок пока пребывает в позе эмбриона. Оттого так неудобно работать и галереям, и художникам, и покупателям. Поэтому в качестве определяющего знака один из экспертов выбирает "Чёрный квадрат" Казимира МАЛЕВИЧА. Не только как определение тупиковой ситуации, но и как точку отчета для новых действий.