"Вернисаж культур"

Под таким названием в Благовещенске стартовал первый городской молодежный фестиваль национального творчества. Мероприятие посвящёно объявленному в 2009 году в России Году молодёжи.

И амурчанам в этом плане есть чем гордиться. Так, очень приятным сюрпризом стала для жителей области победа местного танцевального коллектива "Ровесники" сразу на двух масштабных международных фестивалях – в Португалии и Швейцарии. Зрителей и организаторов покорили сценические костюмы и оригинальные танцевальные постановки ансамбля. Кстати, в "Ровесниках" занимаются более 500 человек. В 2008 году этот факт даже зафиксировали в книге рекордов России: Амурский ансамбль был признан самым большим детским хореографическим коллективом в стране.