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Возвращение генерал-губернатора и Святителя
Памятник графу Н. Н. МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ и Святителю Иннокентию (ВЕНИАМИНОВУ) открыт в Благовещенске в октябре. Он установлен у Кафедрального собора Благовещенской епархии. Теперь его территорию с полным правом можно считать духовно-историческим центром Амурской области.
Здесь в 1857 г. было построено первое здание Благовещенска – Свято-Никольская церковь, воссоздание которой завершается. В 1858 г. Н.Н. Муравьевым и Владыкой Иннокентием в честь подписания Айгунского договора на этом месте был поднят государственный флаг России. Здесь было построено и первое каменное здание города – Покрово–Николаевско–Иннокентиевская церковь, разрушенная в 1930-е гг. Нынешний Кафедральный собор возведен на ее месте, в его облике сохранены особенности Свято-Покровской церкви. Здесь же были захоронены первые жители города.
Церемония открытия мемориала прошла при большом стечении народа. В ней участвовали члены правительства и депутаты Законодательного собрания Амурской области, представители Благовещенской епархии, казаки, курсанты ДВККУ, многие благовещенцы.
– Сегодня мы отдаем дань уважения основоположникам нашего края – выдающемуся государственному деятелю графу Николаю Муравьеву-Амурскому и его сподвижнику, первому православному епископу Приамурья Святителю Иннокентию. Эти люди сыграли величайшую роль в истории России и Амурской области. Символично, что памятник открывается в год 200-летия со дня рождения генерал-губернатора и 130-летия со дня кончины Иннокентия (Вениаминова), который дал имя Благовещенску и сделал его духовным центром дальневосточных окраин Российской империи, – сказал на торжестве губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО.
Он поблагодарил всех, кто причастен к сооружению монумента, особо отметив генерального директора ОАО "Амурская ярмарка". И не случайно. Анатолий ТЕЛЮК задумал этот памятник, на средства возглавляемого им предприятия он создан. Автор памятника – скульптор Валерий РАЗГОНЯЕВ.
Скульптурная композиция была отлита в мастерских члена Академии художеств России А.М. МИРОНОВА в Улан-Удэ. Работа велась по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Гавриила. Владыка вникал во все ее этапы. Именно им было принято решение установить мемориал на епархиальной земле.
И когда укрывавшее памятник покрывало было снято, Кафедральный собор колокольным перезвоном первым приветствовал основателей края. Все присутствовавшие на несколько минут замерли, а потом – овации!
Теперь Николай Муравьев-Амурский и Святитель Иннокентий навеки вместе. Когда официальная часть церемонии была закончена, расходиться никто не спешил. У мемориала образовалась очередь желающих сфотографироваться на память об этом дне. Кто-то в сторонке молча разглядывал бронзовых основателей Благовещенска. Всех не покидало чувство, что они стали свидетелями одного из важнейших событий в жизни Приамурья. И этот момент хотелось продлить.
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