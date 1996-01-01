Находкинские дети снимают кино

5 ноября при участии представителя Росбанка Александра ЛОЗОВИЦКОГО состоялось торжественное награждение лучших фильмов детской киностудии "Находка глазами детей".

Создателями этих фильмов являются дети из малообеспеченных, неблагополучных семей и дети-сироты. Они примерили на себя роль режиссеров, операторов и сценаристов. Эта детская киностудия начала свою работу в июне 2009 г. благодаря благотворительной программе Росбанка "Новый день".