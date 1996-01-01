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Кинотеатр "Чайка" станет "Домом национальных культур"?
С интересным предложением к депутатам Думы г. Владивостока обратились представители татаро-башкирской национальной диаспоры.
В процессе препирательств на тему, кому отдать бывшее помещение кинотеатра "Чайка", выяснилось, что рядом с краевым диагностическим центром коммерческая структура уже запланировала строительство развлекательного комплекса с четырьмя кинозалами. Так что у жителей Чуркина будет возможность развлечься, не покидая спальный район. Вторым вариантом желаемой жителями реконструкции был детский спортивно-оздоровительный центр. Однако желающих профинансировать проект пока не нашлось. В сложившейся ситуации предложение председателя приморской татаро-башкирской общественной организации "Туган ил" Рифа Харисова о строительстве "Дома национальных культур" может оказаться своевременным. "Речь идет не только о татарской национальной диаспоре. Это будет современный зал для проведения концертов национальных культур всех народов, всех диаспор. Пусть люди имеют возможность познакомиться с другими традициями. Тогда у русских будет меньше стереотипов в отношении к представителям других национальностей", - сказал он.
Рубрика "Ходят слухи, что…"
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