Дворец для юных талантов

От школьных учителей очень часто приходится слышать о недостатках современных детей: они ленивы, нелюбознательны, мало читают. В то же время педагоги дополнительного образования в один голос говорят о том, что все без исключения дети талантливы, жизнерадостны, энергичны. Нужно только уметь разглядеть этот талант и дать ему возможность проявиться. Вот уже 70 лет этим занимаются несколько поколений педагогов Центра детского творчества г. Владивостока. 27 ноября 2009 г. ЦДТ отмечает юбилей.

История в деталях

Первый городской Дом пионеров открылся во Владивостоке в ноябре 1939 г., на улице Китайской (ныне Океанский проспект). С того момента и началась история дополнительного образования в краевом центре. В 1944 г. Дом пионеров переехал в "Дом губернатора" на Ленинской, а в 1980 г. специально для детей был построен Дворец пионеров и школьников (позднее переименованный в Центр детского творчества).

"Это, наверное, единственное здание в городе, которое построено именно для дополнительного образования по индивидуальному проекту, - говорит директор ЦДТ Владимир ЯНПОЛЬ. - Его проектная мощность - 1 200 посещений ежедневно. У нас есть все, что необходимо для занятий: оборудованные кабинеты, хореографические классы с раздевалками и душевыми, мастерские, большой зал на 500 мест. Кстати, здание театрального корпуса, в котором и расположился большой зал, строилось одновременно со зданием краевой администрации. Поэтому кресла в большом зале ЦДТ точно такие же, как и в большом зале "Белого дома".

За 70 лет существования ЦДТ пришлось пережить разные времена. Однако, как отмечает его нынешний директор, число детей, занимающихся в различных кружках, студиях, ансамблях, всегда было немаленьким. Сегодня, например, в ЦДТ записано 8 300 детей.

"Конечно, нельзя сказать, что количество детей всегда постоянное - бывают "приливы" и "отливы", - рассказывает Владимир Янполь. - Например, когда по городу открылись залы игровых автоматов, мы ощутили резкий отток детей из нашего центра. А потом, когда вузы стали бороться за продвинутых ребят и брать талантливых детей на бесплатной основе, и наш контингент увеличился. Но в целом ситуация стабильная - ежегодно в ЦДТ приходят тысячи мальчишек и девчонок, чтобы проявить свои таланты".

Творчество всегда в цене

Если общее количество детей за последние годы практически не изменилось, то перераспределение между различными направлениями деятельности происходит постоянно. Первые кружки, с которых и началась история Центра детского творчества, в народе по-прежнему именуемого Дворцом пионеров, были технической направленности.

Однако в настоящее время отдел технического творчества - самый маленький. "Сегодня желающих делать судо- и авиамодели стало гораздо меньше. Зачем что-то делать своими руками, когда можно пойти и купить китайскую модель, да еще на пульте управления. Это, кстати, тенденция последних лет по всей России - все меньше людей хотят что-то делать руками, - говорит директор ЦДТ. - Есть и другая причина снижения интереса к этому направлению. Судомоделисты, которые работают у нас, - лучшие в городе. И детей они готовят очень сильных - потенциальных чемпионов России. Но так как это звание можно получить, только выехав на общероссийские соревнования, а нам уже лет 10 этого не удается, то и интерес соответственно у ребят падает. Одно время очень популярными у нас были компьютерные классы. Да и подготовку там давали серьезную, потом, поступая в университеты, наши ребята могли подрабатывать программистами, системщиками. Сегодня этим мало кто интересуется: все программы написаны, а компьютер есть практически в каждом доме".

Зато не падает интерес к творческим направлениям. Самые востребованные сегодня коллективы - это ансамбль современного бального танца "Улыбка" под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира ТЮРИНА, детская хоровая студия "Камертон", бессменным руководителем которой является заслуженный работник культуры РФ Наталья ЛИФАНОВА, ансамбль народного танца "Плясунья" (руководитель Юлия ГОРБУНОВА), театр "Этюд" Раисы РАБАЕВОЙ и др.

"Популярность этих коллективов понятна, - говорит Владимир Янполь. - Во-первых, они существуют не один десяток лет - их все хорошо знают, многие, кто когда-то занимался здесь, сейчас приводят своих детей. А во-вторых, они показывают реальный результат - на концерты этих коллективов билетов не достать, а на городских, краевых и даже международных конкурсах они постоянно в числе призеров и победителей".

Постоянным успехом у мальчишек пользуется клуб "Юный патриот Родины", которым вот уже 40 лет руководит Галина КИСЕЛЕВА, заслуженный учитель РФ. Более 200 ребят ежегодно посещают занятия по военной истории, военному делу, учатся плавать и стрелять. Причем занятия проходят не только в классах, но и на кораблях, в самолетах, на пограничных заставах. Летом ребята продолжают изучать военное дело в профильных лагерях на базе воинских частей. Воспитанники клуба - а их уже тысячи - постоянно пополняют ряды курсантов Уссурийского суворовского училища, ТОВВМИ, других военных вузов.

Более 1 200 детей занимаются в отделе прикладного творчества - учатся рисовать, лепить, делать цветы и мягкие игрушки, вышивать, плести из бисера. Всегда были востребованы и кружки отдела туризма и краеведения, более 30 лет работает Малая академия Морской биологии, созданная совместно с Институтом биологии моря ДВО РАН. Появляются в ЦДТ и новые направления. Например, историческое моделирование - клуб такой направленности открыт недавно в одной из школ города.

"Чтобы выяснить, какое направление сегодня наиболее интересно, мы проводим анкетирование детей, родителей, педагогов, - говорит директор ЦДТ. - На основании этого анкетирования мы составляем программу на 5 лет: невостребованные направления сокращаем, а новые, интересные, наоборот, расширяем". Готовы здесь поддержать и различные инициативы по созданию молодежных движений. Правда, со сменой власти, к сожалению, прекращают свою деятельность и детские движения. Так было и с детским движением Юрия КОПЫЛОВА, и с "Золотой молодежью" Владимира НИКОЛАЕВА.

Заслуженные кадры

"Залог успеха любого кружка, студии, мастерской - в личности его руководителя, - уверен Владимир Янполь. - Ведь если в школу дети должны ходить в обязательном порядке, то дополнительные занятия они будут посещать только в том случае, если им здесь интересно, если педагог смог увлечь ребят, повести за собой. И таких педагогов у нас предостаточно".

Всего в ЦДТ на сегодняшний день 178 педагогов, из них 125 - постоянных. Остальные - совместители (педагоги школ, училищ, сотрудники институтов и академий наук). Высшую категорию имеют 86 педагогов, двое имеют звание "Заслуженный учитель", трое - "Заслуженный работник культуры РФ". Среди сотрудников ЦДТ - почетные работники общего образования, отличники народного просвещения, обладатели грамот Министерства образования. В общем, кадровый состав - на зависть. Однако удручает директора тот факт, что средний возраст преподавательского состава с каждым годом повышается. А вот молодежь не спешит пополнять ряды преподавателей.

"Выпускники вузов приходят к нам, устраиваются на работу, иногда у них даже очень интересные проекты, но проработают год-другой, осмотрятся и находят места поденежнее", - говорит директор ЦДТ. - А что мы можем им предложить? Мы - муниципальное учреждение, у нас все кружки - бесплатные, поэтому возможностей заинтересовать молодого педагога у нас не так много".

Ожидать того, что ситуация в ближайшее время улучшится, не приходится. Правительство РФ уже объявило, что в следующем году, объявленном, кстати, годом Учителя, зарплаты учителям и работникам дополнительного образования проиндексированы не будут. А это значит, что в этой сфере по-прежнему будут работать только увлеченные, преданные своему делу люди, способные разглядеть талант в каждом маленьком человечке.