Возвращенные образы художника Черкасова

Презентация новогоднего календаря, выставка новых работ и встреча с автором - Сергеем Черкасовым будет проходить в галерее "Арка" три дня - 24, 25, 26 ноября.

Сергей Черкасов продолжает главную тему своего творчества, создавая новые серии пейзажей любимого города. Практически все календари художника только по форме могут быть названы календарями. По сути, это - художественные произведения. В 1990 г. вышел его первый календарь с пейзажами Владивостока. С тех пор - каждое его календарное издание уникально. Многолетняя профессиональная деятельность Сергея Черкасова, как книжного графика, художника с абсолютным вкусом, делает графически красивыми до изысканности листы календаря.

Календарь Сергея Черкасова на 2010 год - очередное признание в любви к Владивостоку. В новом издании 13 репродукций с натюрмортами и пейзажами такого знакомого и незнакомого Владивостока. "Все имеет свою красоту, но не всякий ее видит..." - простое, незамысловатое изречение имеет самое прямое отношение к художнику, который как раз и заставляет эту красоту увидеть. В работах мастера знакомые улицы и морские пейзажи претерпевают образное смещение, в них присутствует множество скрытых смыслов. Художник предлагает каждому зрителю соотнести свое пространство, свой поток времени с теми, что живут в его картинах. Холодноватый, ровный, неяркий колорит полотен заставляет пейзажи представать перед нами в странных, зазеркальных образах. Знакомые незнакомцы вводят нас в особый романтический мир - мир грез и застывших представлений, мир замершего земного притяжения - как будто само время предстает перед нами в своем особом параллельном течении...

"Тема его живописи - Владивосток. Надо сказать, тема, до бедности мало разработанная художниками. Невероятно, но мы не видим в истории Владивостока ни одного художника, заразившегося им всерьёз и надолго, сумевшего за панорамой города, образами архитектуры узреть его историю, биографию, душу. Обычно Владивосток изображают чисто пейзажно - в состоянии конкретного времени суток, определённого освещения. Город, живущий "сегодня и сейчас", подаётся на коротком дыхании этюдного восприятия.

Всмотримся в пейзажи города у Черкасова. Он опирается в образных воплощениях на старый Владивосток. До революции в его архитектуре царил индивидуальный заказ, здания - в рамках стилей эпох - эклектики, модерна - отражали пристрастия и вкусы разных людей. Это не советская архитектура, с её подчас нулевой эстетической выразительностью, олицетворяющей неприхотливость вкуса человека казармы. Черкасов выбирает особые точки зрения в городском пейзаже. В них порой сочетается несколько старых зданий, дающих в совокупности пышный букет архитектурных стилей прошлого. Художник в портретах города выделяет пестроту многонационального обличья порто-франко поры его молодости. Современность же ощутима слабее. Нашему дню отведена роль бархатного фона, подведенного под сверкающий бриллиант. Концентрация старинности бывает весьма велика. В результате знакомый нам Владивосток вдруг покажется не очень-то похожим на себя современным городом у моря, а близким скорее к вымечтанным романтическим портам Александра Грина", - говорит про Сергея Черкасова искусствовед Виталий КАНДЫБА.

Меняются времена года, дуют ветра перемен, ломается городской ландшафт, исчезает вековая архитектура. В его работах только размышления о вечном, бесконечном и конечном. Поэтому городские пейзажи кажутся порой непривычными и неузнаваемыми.

Художник сознательно не обращает внимания на современные здания, будто специально построенные на улицах Владивостока, чтобы закрыть море и небо, которые помогают человеку мечтать. Нет приземленности, суетности, подавленности.

Мастер восторженно относится к тому, что видит - улицы, щербатые стены, ступени, корабли, и, глядя на его работы, сам немеешь от обожания старины и ощущения величия этого города на краю России.

Его достижения и успехи обогащают дальневосточное искусство оригинальными творческими находками. Сергей Михайлович - единственный владивостокский художник, чьи полотна практически ежегодно ложатся в основу новогоднего календаря, давая возможность нам целый год предаваться воспоминаниям об остановленных мгновениях ушедшего года.