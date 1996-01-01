Права человека в картинках

В средней школе № 75 г. Владивостока открылась международная выставка карикатур "Эскизы по правам человека", посвященная Всеобщей декларации прав человека.

Выставка организована российским благотворительным фондом поддержки гражданских инициатив в сфере прав человека "Право и справедливость" при содействии приморской общественной организации "Клуб менеджеров образования "Позиция". На выставке представлены 50 рисунков, отобранных более чем из 500 работ, присланных 120 карикатуристами из 34 стран мира (Ирана, Бразилии, Македонии, Германии и т.д.), в том числе работы таких отечественных мэтров карикатуры, как Михаил Златковский и Сергей Тюнин. Рядом с работами мэтров на выставочных стендах разместились рисунки приморских школьников. "Клуб менеджеров образования "Позиция" при поддержке российского благотворительного фонда "Право и справедливость" учредил краевой конкурс рисунков "Права человека глазами детей". Директор школы №75 Алла Андрисонова так прокомментировала инициативу: "В современном мире невозможно прожить без насмешки над многими надуманными и даже реальными проблемами".

Познакомиться с "Декларацией прав человека" в картинках все желающие могут по адресу: ул. Нерчинская, 32. Выставка открыта до конца апреля, вход свободный.