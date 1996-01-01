Пролог к книге

В музее имени Арсеньева состоялась презентация издательского проекта "Корея с севера на юг". Присутствующим был показан слайд-фильм "Путешествие по Корейскому полуострову" из 300 фотографий, сделанных в Северной и Южной Корее.

Творческая группа будущей книги - автор Ольга МАЛЬЦЕВА, издатель Татьяна ПРУДКОГЛЯД, редактор Галина ДАНЬШИНА - представили также информационно-познавательный сайт, разработанный в рамках проекта (адрес в сети www. all-korea.ru). В своем выступлении Игорь ТОЛСТОКУЛАКОВ, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории, экономики и культуры Кореи ДВГУ, отметил новизну и неординарный взгляд автора, проделавшего путешествие с Пэктусана (север Корейского полуострова) до Халласана (юг полуострова) и написавшего путевые новеллы о сегодняшнем сходстве культуры, образа жизни и менталитета корейцев, проживающих по обе стороны от 38-й параллели.