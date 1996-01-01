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"Культурные" деньги уйдут на саммит
Сотрудники краевого драматического театра им. Горького приуныли. По слухам, с января всем урежут заработную плату на 40% в связи с планируемым сокращением расходной части краевого бюджета на 2010 г.
Насколько именно будут сокращены расходы на культуру, будет известно только после второго чтения бюджета края, потому официальной информации пресс-центр Законодательного собрания не дает. Однако руководители краевых культурных учреждений уже задумались о том, какие именно меры они вынуждены будут предпринять, чтобы работники не разбежались.
Так, директор "Приморской государственной публичной библиотеки им. А.М. Горького" Александр Брюханов уповает на обещанную премьер-министром Владимиром Путиным поддержку для возрождения библиотечного дела в стране.
Художественный руководитель "Приморского краевого драматического театра молодежи" Виктор Галкин вместо официального комментария предпочел отшутиться: "Есть такая легенда: посылал хан воинов за данью и спрашивал, как именно дань платят. И до тех пор посылал, пока люди не отдавали дань смеясь. Если смеются, значит, взять уже нечего. Так и мы, театр молодежи из краевого бюджета получает деньги на коммунальные расходы и заработную плату. В августе-сентябре недополучили 400 тыс. рублей из уже запланированного. У меня молодые актеры получают меньше 6000 рублей заработной платы, и при этом честно работают. Служат искусству. Что с нас взять?! Сокращать людей все равно не буду, если человек много лет проработал в театре, то он ничего другого делать не умеет. Придется делить ставки".
Рубрика "Ходят слухи, что…"
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