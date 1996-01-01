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Фестиваль немецкого кино открывается во Владивостоке
С 30 октября по 3 ноября во Владивостоке при поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте в Новосибирске пройдет Фестиваль немецкого кино. Восемь ярких, трогательных, чувственных сочинений выдающихся немецких кинематографистов разных лет будут представлены на взыскательный вкус владивостокских киноманов. Праздник хорошего кино принимает кинотеатр "Уссури".
Программа кинофестиваля содержит четыре полнометражные ленты - это классика мирового кинематографа и гордость немецкого искусства, а также четыре короткометражки, отобранные из 43 картин, снятых в честь 60-летия Декларации Прав Человека. Во Владивосток фестиваль пришел из Иркутска, а после визита в столицу Приморья отправится в Якутск.
30 октября: Лето на балконе
Жанр: мелодрама. Германия, Peter Rommel Productions / X-Filme Creative Pool, 2005 Режиссер: Андреас Дрезен. В ролях: Инка Фридрих, Надя Уль, Андреас Шмидт, Стефани Шонфельд, Винсент Редецки, Кристел Петерс, Курт Радеке, Ханнес Штельцер.
История двух подруг, которые со своего балкона - между небом и землей - всматриваются в бурное и сложное мироздание, где подходящие мужчины слишком часто не оправдывают надежд...
31 октября: Приключения принца Ахмеда
Жанр: анимация, фэнтези, мелодрама, приключения. Германия, 1926 г. Режиссер: Лотти Рейнигер, Карл Кох. Принц Ахмед" - наполненный волшебной атмосферой фильм с очаровательным юмором, нежнейшей лирикой, отчаянными и динамичными батальными сценами, это изысканное попурри из сказок "Тысяча и одной ночи". Фильм выполнен в редкой анимационной технике "силуэтной анимации".
1 ноября: До свидания, Франциска!
Жанр: мелодрама. Германия, 1941 г. Режиссер: Хельмут Койтнер. В ролях: Марианна Хоппе, Ханс Зенкер, Фриц Одемар, Рудольф Фернау.
Любовь с первого взгляда между дочерью профессора Франциской и журналистом Михаэлем. Действие происходит в период между 1932 г. и Второй мировой войной.
2 ноября: Все люди рождаются равными и свободными
Сборник короткометражных фильмов, Германия, Россия, Балтия и Украина. Этот международный конкурс короткометражных фильмов был приурочен к 60-летию Декларации Прав Человека. Конкурс проводился в 10 странах.
3 ноября: Страх съедает душу
Жанр: мелодрама, драма. Tango, Западная Германия, 1974 Режиссер: Райнер Вернер Фассбиндер. В ролях: Брижит Мира, Эль Хеди Бен Салем, Барбара Валентин, Ирм Херманн, Петер Гаухе, Райнер Вернер Фассбиндер.
Горькая и радостная история любви одинокой шестидесятилетней немки и молчаливого марокканца вдвое моложе нее.
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