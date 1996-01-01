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Future Shorts: головы летят
Кинотеатр NewWave Cinema впервые представляет во Владивостоке c 5 по 11 ноября мини-фестиваль короткометражного кино из коллекции Future Shorts "Лицом к лицу".
Future Shorts - это самая большая и самая известная международная коллекция короткометражных фильмов в мире, представляющая широкой аудитории победителей крупнейших кинофестивалей (Каннского, Венецианского, премии "Оскар" и др.). Показы Future Shorts проходят в 25 странах мира и представляют собой срез современного короткометражного искусства во всей его многогранности. Фестиваль Future Shorts в России - это четыре программы короткометражного кино в год (FS Осень, FS Зима, FS Весна, FS Лето). Каждая программа состоит из 10-15 фильмов общим хронометражем 90-120 минут. Все программы субтитрованы. Фестивальные показы проходят в 15 городах России.
В новой сезонной программе FS ОСЕНЬ '09 "Лицом к лицу" собраны 11 отборных короткометражек различных жанров и направлений со всего мира, от 1 до 19 минут, которые никого не оставят равнодушными. Головы летят и маски срываются!
В программе представлены:
загробная 3D-феерия "Крышкой вверх" (номинант на "Оскар"-2009); потайные лики канцелярии в мистерии "Голова-Карандаш"; звериные маски уличных грабителей в бельгийском экшне "День - как жизнь" (многочисленные призы европейских фестивалей, 2009); монохромное непонимание чёрных и белых в классике короткого метра "Безбилетник" ("Оскар"-1994); кулинарные головоломки от гуру анимационной кухни PES "Вестерн Спагетти" (победитель Анси-2009), и другие короткометражные фильмы и анимации.
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