Первооткрывателя Находки увековечили в мраморе

В Находке установлена мемориальная доска в честь 200-летия со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО. 150 лет назад на корвете "Америка" он зашел в неизвестную до этого бухту и дал ей имя Находка.

Мемориальная доска появилась по адресу: Находкинский проспект, 112, сообщила пресс-служба мэрии Находки. Жильцы этого дома по собственной инициативе собрали средства на ее изготовление и установку. На черном мраморе изображены портрет генерал-губернатора, корвет "Америка" и запись, сделанная 150 лет назад в вахтенном журнале штурманом Николаем РАСИЛЬНИКОВЫМ: "В 6 часов сняли с якоря и пошли к осмотру берега, заметили углубление и открыли бухту, имеющие положение от северо-востока на юго-запад около 3 миль, шириною от 1 до 1,5 мили, глубины везде равные: от 5 до 4 сажен, грунт - ил с песком, на правом и левом берегу два селения. По приказу Его сиятельства эта бухта названа Находкой". Мастера сделали точную копию почерка штурмана с документа, хранящегося в Центральном музее Военно-Морского флота и Центральном государственном архиве в Санкт-Петербурге.

В день рождения Приморского края мемориальную доску открыли. Как рассказали жильцы дома, в их планах - разбить сквер имени Муравьева-Амурского.