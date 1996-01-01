Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первооткрывателя Находки увековечили в мраморе
В Находке установлена мемориальная доска в честь 200-летия со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО. 150 лет назад на корвете "Америка" он зашел в неизвестную до этого бухту и дал ей имя Находка.
Мемориальная доска появилась по адресу: Находкинский проспект, 112, сообщила пресс-служба мэрии Находки. Жильцы этого дома по собственной инициативе собрали средства на ее изготовление и установку. На черном мраморе изображены портрет генерал-губернатора, корвет "Америка" и запись, сделанная 150 лет назад в вахтенном журнале штурманом Николаем РАСИЛЬНИКОВЫМ: "В 6 часов сняли с якоря и пошли к осмотру берега, заметили углубление и открыли бухту, имеющие положение от северо-востока на юго-запад около 3 миль, шириною от 1 до 1,5 мили, глубины везде равные: от 5 до 4 сажен, грунт - ил с песком, на правом и левом берегу два селения. По приказу Его сиятельства эта бухта названа Находкой". Мастера сделали точную копию почерка штурмана с документа, хранящегося в Центральном музее Военно-Морского флота и Центральном государственном архиве в Санкт-Петербурге.
В день рождения Приморского края мемориальную доску открыли. Как рассказали жильцы дома, в их планах - разбить сквер имени Муравьева-Амурского.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм