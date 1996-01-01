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Мэрия Владивостока переписала и взяла памятники на баланс
В мэрии Владивостока разработана и принята ведомственная целевая программа "Сохранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010-2012 г.". Главная цель программы - сохранение и популяризация историко-культурного наследия краевого центра.
Не раз "ЗР" выступал по поводу ужасающего состояния памятников во Владивостоке. Но если по монументу вождя мирового пролетариата на привокзальной площади коммунистам удалось договориться с коммерсантами и те взяли помывку статуи и уход за территорией у мемориала на свой баланс, то этого не скажешь о памятнике Адмиралу Макарову, который на новом месте облюбовали чайки. Да и главная визитка Владивостока - "триптих" на площади Борцов за власть Советов - давно стала, простите, насестом для голубей. Оно, может, и художественно получается, но гадят ведь!
Как-то, год назад, в редакцию "ЗР" позвонил вице-мэр Хабаровска: "Только что вернулся из Владивостока. У вас красивый город, только... Вам перед иностранцами не стыдно? Давайте я дам свои деньги, вы наймете машину с лестницей, людей, чтоб помыли Макарова"... А когда мемориал погибших моряков попал в зону строительства моста через Золотой Рог, тут уж заговорили все. Да вот беда, памятники оказались бесхозные, выделить деньги на уход за ними мэрия не могла - нецелевые расходы бюджета.
Сегодня проблема решена. Основным исполнителем программы сохранения памятников утверждено управление культуры администрации Владивостока. Программа предусматривает обеспечение охраны объектов культурного наследия, реставрацию памятников истории и культуры, изготовление и реставрацию мемориальных досок, популяризацию объектов историко-культурного наследия, проведение мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. и 150-летию со дня основания города Владивостока. На реализацию программы из городского бюджета в течение трех лет планируется направить 19,2 млн руб., в том числе 8,8 млн в 2010 г.
В рамках программы будут приведены в порядок 44 памятника, мемориала и захоронения, долгое время по различным причинам остававшихся бесхозными, а теперь оформленных либо оформляемых в муниципальную собственность.
На первом этапе реализации программы в 2010 г., сообщили в пресс-службе администрации, планируется провести реставрацию 17 памятников истории и культуры, посвященных 150-летию Владивостока и 65-летию Победы, и установить мемориальные доски героям Великой Отечественной войны, кавалерам орденов Славы, основателям и почетным гражданам города. На втором этапе, в 2011-2012 гг., будут отреставрированы 27 монументов, создан свод памятников истории и культуры города Владивостока, разработаны охранные зоны и охранные паспорта памятников истории и культуры.
ДосьеДо недавнего времени в муниципальной собственности Владивостока находились только четыре памятника - Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке на площади, памятник адмиралу С.О. Макарову, памятный знак жертвам политических репрессий на Второй Речке, Стена памяти владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны (Корабельная набережная). Благодаря работе, проделанной специалистами администрации Владивостока, до конца года на балансе города в общей сложности окажутся 46 объектов культурного наследия.
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