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Частица истории большой страны
Выставка памяти Народного художника РФ Ивана Васильевича Рыбачука открылась в залах Приморского отделения Союза художников России. Здесь представлены живописные работы разных лет. До последних лет Иван Васильевич интенсивно работал: наряду с известными по многочисленным выставкам, в которых принимал участие маститый художник, работами в мастерской хранятся и полотна, до сих пор не выставлявшиеся
За год, прошедший после ухода И. В. Рыбачука, его семья провела огромную работу по систематизации и атрибутированию наследия живописца.
Северная тема стала главной для Ивана Васильевича Рыбачука. Народный художник Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств, обладатель Диплома 1-й степени Министерства культуры РСФСР за серию этюдов «На Чукотке» и «На Камчатке» (1954), обладатель Серебряной медали РАХ за цикл портретов дальневосточников Иван Рыбачук стал одним из самых ярких воплощений живописца-путешественника, столь характерного для Приморского края. Библиографический список публикаций, посвященных Народному художнику России, академику Российской академии художеств, начинается в 1950-х и приближается к сотне.
С момента опубликования первой цветной репродукции картины «Весна в тундре» в журнале «Огонек» в 1956-м искусство, в которое И. В. Рыбачук внес свой неоценимый вклад, стало пластом новейшей истории. В ней жили и творили эту жизнь красивые, щедрые, сильные люди, покоряющие моря и земли.
О художнике писали: «Плоть от плоти русской национальной традиции». Неслучайно практически в каждой беседе Иван Васильевич вспоминал педагога П. С. Евстафьева, ученика И. Е. Репина, Академическую дачу им. И. Е. Репина в Вышнем Волочке, куда с завидным постоянством уезжал с 1953 года. Вместе с тем творчество И. В. Рыбачука побуждает задуматься над тем, чем отличается творчество дальневосточных художников. Природа явилась важнейшей составляющей в создаваемых художником образах. Люди связаны с ней неразрывно, всей своей сутью, демонстрируя замечательные качества тех, кто не покоряется стихии, а покоряет ее. Рыбаки, геологи, китобои, краболовы, жители Камчатки, Чукотки, Курильских островов – в них воплотилась героика дня, которую нужно было найти в послевоенном десятилетии. Несмотря на репинское «внимательное отношение к модели», И. Рыбачуку были важны не только и не столько индивидуальные особенности, сходство, сколько осевые качества характера. Неслучайно во многих портретах, несмотря на то, что прототипом был всегда конкретный человек, не называется имя. «Сын Чукотки», «Моряк», «Наблюдатель за китами», «Мать удэге», «Молодой матрос» - обобщая, типизируя, художник писал не историю конкретного человека, но частицу истории большой страны.
Выставка продлится до 5 ноября.
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