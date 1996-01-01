Приглашают на премьеру мюзикла

Хабаровский краевой музыкальный театр приглашает зрителей 28 октября нa премьеру спектакля "Волга-Волга", которая даст старт 84-му сезону. Режиссер Григорий АЛЕКСАНДРОВ ставил перед собой задачу воссоздать неповторимую атмосферу всеми любимого советского фильма 30-х годов, так что это будет мюзикл в стиле ретро.