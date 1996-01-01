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Дни русской словесности прошли во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Почему молодежь не читает художественную литературу? Каковы тенденции в развитии современного русского языка? Как функционирует русский язык на Дальнем Востоке и в странах АТР? На эти и другие вопросы искали ответы преподаватели русского языка и литературы, ученые-филологи, журналисты и работники учреждений культуры, писатели и студенты, собравшиеся на Дни русской словесности, которые прошли 14-16 октября в Дальневосточном государственном университете.

Популяризация идей сохранения, развития и распространения русского языка и литературы как великого достояния народа – такую глобальную цель преследовали организаторы Дней русской словесности во Владивостоке – Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и ДВГУ.

"Излишне говорить о важности этого мероприятия и о той роли, которую имеет русский язык в нашем обществе, - сказал, открывая Дни русской словесности, проректор по международным связям ДВГУ Валерий ДИКАРЕВ. - И для университета, и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона - это весьма значимое событие. Наш мир так быстро меняется и так меняются отношения между странами и народами, что русский язык испытывает на себе необычайно сильное влияние иностранных языков и зарубежных культур. Поэтому сохранение и развитие русского языка - это одно из приоритетных направлений деятельности университета".

"Темы, которые мы обсуждаем в рамках Дней русской словесности, актуальны не только для специалистов. Вопросы сохранения и развития языка касаются всех, кто принадлежит этой стране, кто считает себя ее гражданином, - говорит директор Института русского языка и литературы ДВГУ, кандидат филологических наук, профессор Валентина ШЕСТОПАЛОВА. - Дни русской словесности – это дни, которые посвящены обсуждению актуальных вопросов, связанных с нашей культурой, нашим языком. Именно поэтому программу мы постарались сделать максимально разнообразной и интересной для каждого из участников".

Программа Дней русской словесности действительно была более чем обширная. Студенты-филологи получили уникальную возможность посетить лекции доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русского языка и литературы СПбГГИ им. Г.В. Плеханова Дарьи ЩУКИНОЙ и доктора филологических наук, профессора СПбГУ Ольги БОГДАНОВОЙ. Преподавателей, учителей, студентов и школьников собрал круглый стол "Человек читающий в современном мире", а ученые, журналисты, общественные деятели приняли участие в круглом столе "Функционирование русского языка на Дальнем Востоке и в странах АТР". 16 октября, в день закрытия Дней русской словесности, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса эссе "Размышления о русском языке", в котором приняли активное участие учителя-словесники, студенты и школьники Приморского края.

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