Антон Бубновский. «Загадка движения». Фотография

С 21 по 31 октября галерея современного искусства «АРКА» в рамках проекта «Фотомарафон» представляет персональную выставку Антона БУБНОВСКОГО.

Поля, леса, ограды и деревья, пролетая в окне поезда или автомобиля, так сильно привлекали внимание, что немедленно хотелось остановиться и нажать на спуск фотоаппарата. Но как только машина останавливалась - картинки словно исчезали, волшебство пропадало, а с ним и желание снимать. Почему?! Загадка движения…