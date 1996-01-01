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Премьера первой оперы в будущем театре уже заявлена
Строительство театра оперы и балета будет способствовать развитию оперной культуры в Приморском крае, заявил руководитель проекта "Волшебная флейта во Владивостоке" Петер ШВАРЦ.
По словам г-на Шварца, концертные залы во Владивостоке имеют те или иные недостатки для организации оперных постановок. Если же в городе появится театр оперы и балета, здесь можно будет делать самые сложные и зрелищные спектакли.
"Я с большим удовольствием готов сотрудничать с краевой властью по вопросу организации оперного театра во Владивостоке. Этот проект не ограничивается строительством здания театра. Необходимо уже сейчас заняться вопросами подготовки труппы, рассмотреть возможность приглашать звёзд мировой оперной сцены. Кроме того, целесообразно привлечь специалистов в области акустики залов и сценического оборудования к проектированию театра, - подчеркнул Петер Шварц. - Возможно, что, благодаря строительству оперного театра, я смогу реализовать свою мечту - поставить во Владивостоке оперу Рихарда ВАГНЕРА "Летучий голландец", которая просто создана для вашего морского города".
Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, сейчас идёт проектирование театра оперы и балета. В бюджете края на его проектирование предусмотрено 50 млн рублей. Проектная организация - "Приморгражданпроект". В качестве образца для Владивостока архитекторы взяли оперный театр в южнокорейском городе Коян. По оценкам экспертов, на сегодня это один из самых современных оперных театров в мире.
К разработке проектной документации привлечены ведущие специалисты в том числе - в области акустики залов. В театре будет два комфортабельных зала - на 300 и 1500 мест. Предусмотрены подземная автопарковка, ресторан.
Возвести здание театра планируется в районе окончания мостового перехода через бухту Золотой Рог на улице Фастовской. Акт выбора земельного участка уже оформлен.
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