Неизвестный бестселлер о русской женщине

Месяц назад издательство "ЭНАС" (Москва) выпустило в свет книгу "Свет земной любви" - историю жизни матери Марии - Елизаветы КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ, мужественной русской женщины. Русская монахиня мать Мария до конца дней своих помогала людям. Она шагнула в газовую камеру фашистского концлагеря Равенсбрюк, заменив собой молодую узницу.

Документально-биографический роман "Свет земной любви" - на первом месте по продажам в книжных магазинах Москвы среди книг издательства "ЭНАС". Между тем, ее автор, член Союза писателей России Елена ОБОЙМИНА, наутро не проснулась знаменитой. Живя во Владивостоке, она вообще не почувствовала тепла лучей славы.

Нуриев любил женщин!

Впрочем, к такому вниманию к своей персоне Елена Николаевна уже привыкла. В ее творческом багаже 18(!) книг, в том числе поэтические сборники и документально-биографическая проза, изданные в центральных российских издательствах. И при этом ни одной пресс-конференции в родном городе, ни одной встречи с читателями в честь выхода очередной книги. Многие попросту не знают, что у них под носом живет такой интересный литератор. (Автор этих строк промониторил несколько крупных книжных магазинов Владивостока на предмет опознания продавцами писательницы Елены Обойминой. Результат - отрицательный. - Прим.авт.)

У самой Обойминой нет времени и желания на посиделки в ресторанах после выхода очередной книги - "Работать надо!" . Кстати, ее последняя книга до сих пор не появилась в книжных магазинах Владивостока. И нет вероятности, что появится вообще: 2000-й тираж книги разлетелся по магазинам центральной России, готовится к выпуску 8-тысячный.

"Свет земной любви" вышел в популярной серии Persona Nota. Фактуру для будущей книги Елена Обоймина собирала по зернышку, по крупицам, копаясь в исторических и православных сайтах, изучая архивы Приморской краевой библиотеки им. М. Горького. От задумки до рождения 300-страничного фолианта прошел год. По словам Елены Николаевны, книга вышла в кастрированном виде, редактор вырезал кусок текста, где Обоймина критикует известный фильм "Мать Мария" с Людмилой Касаткиной в главной роли за исторические неточности.

Сейчас писательница работает над книгой о знаменитом танцоре Рудольфе НУРИЕВЕ. И вновь для серии Persona Nota. Почему о Нуриеве?

- Потому что книг русских авторов о нем не было. Были воспоминания его сокурсников по хореографическому училищу: один сказал то, другой - это, и все. Были переводные книги. Вот в Интернете о Нуриеве много, и очень много лжи, - отвечает Елена Николаевна.

Рудольф Нуриев - личность талантливая и... скандальная, прославившаяся не только танцами, но и интимными отношениями с гомосексуалистами. "Желтая" пресса любила выпячивать "голубую" сторону его бытия как при жизни танцовщика, так и после его смерти. На самом деле Нуриев очень любил женщин, утверждает Елена Обоймина в своей будущей книге, приводя множество примеров гетеросексуальных контактов танцора.

- Это будет удар по гей-сообществу! Они-то твердят: наш! Да, ЭТО действительно имело место, но не в тех масштабах, как это преподносят журналисты, - смеется писательница.

...Обоймина - автор востребованный. Она еще не закончила книгу о Нуриеве, а московские издатели уже спрашивают: кто следующий? И даже предлагают кандидатов в герои будущих книг, например, Инессу АРМАНД. Но описывать жизнь любовницы Ульянова-Ленина писательница отказалась: этот персонаж ей не симпатичен.

Писательницу сократили!

...До недавнего времени Елена Обоймина творила в соавторстве с Ольгой ТАТЬКОВОЙ, подругой и однокашницей по ДВГУ, так же живущей во Владивостоке. Сейчас каждый идет своим путем.

В их активе около десяти книг, которые издаются тысячными тиражами. Православный сайт "Иордан" предлагает их читателям как "издания, несущие духовность". Художественно-документальный роман "Мой гений, мой ангел, мой друг", посвященный музам великих поэтов, был рекомендован для чтения школьникам и детским библиотекам как нравственная книга о любви Санкт-Петербургской детской библиотекой им. Пушкина и Фондом им. Лихачева. Именно эта книга по рекомендации фонда им. А. Солженицына и фонда "Русское зарубежье" попала в список 10 книг, которые осенью 2006 года направлены в библиотеки края в рамках благотворительной акции.

Для культуры Приморья и, пожалуй, Дальнего Востока, творческий тандем Елены Обойминой и Ольги Татьковой - уникальное явление. Успех, которого они добились, для местных прозаиков - недосягаемая мечта. В крае нет ни одного литератора, с кем бы так плотно сотрудничали столичные издательства. А это говорит о многом.

Сегодня, чтобы издать книгу, нужны только деньги. Талант автора, глубина его знаний, увлекательный сюжет - на заднем плане. Обоймина и Татькова никому денег не платили. Десять лет они пытались пристроить рукопись своей первой книги "100 великих муз" в различные местные издательства. Не найдя спонсоров и понимания в родных пенатах, Елена и Ольга через Интернет забросали письмами 30 российских издательств. Самые выгодные условия предложило издательство "Фолио" (Г.Харьков), получив взамен права на "100 знаменитых муз" на пять лет. Наши дамы получили удовлетворение творческих амбиций, поскольку гонорар не мог тягаться даже с их зарплатой. Тираж разлетелся по стране, но до авторов не дошел.

О появлении "100 муз" на российском книжном рынке Елена Обоймина узнала, копаясь в Интернете. Книга заняла высокие позиции по продажам во всех городах России, а в Приморье ее не было.

- Почему? - спросила она в одном книжном супермаркете Владивостока.

Продавцы лишь пожали плечами - не знали. И писательница оформила заказ на несколько экземпляров собственного детища. Вообразите, какие глаза были у продавщицы, когда Елена Николаевна Обоймина заказывала... Обоймину! С той поры в отношениях "книжная торговля Приморья - Обоймина" ситуация не изменилась.

...Что еще сказать? Не так давно Елену Николаевну сократили. Она много лет проработала редактором и корректором в газете "Боевая вахта".

- И рада! Теперь буду свободным художником. Больше времени останется на творчество.