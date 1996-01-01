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Тигр в квартире
Лохматые артисты прибыли к нам на теплоходе прямиком из Японии, где на всех представлениях их "зверского" шоу были неизменные аншлаги. Впрочем, Николай Карпович не удивлен успеху своих четвероногих подопечных в Стране восходящего солнца. Во-первых, японцы с его аттракционом хорошо знакомы - "Суматранские тигры и белоснежные шпицы" в Японии уже гастролировали. Во-вторых, японцы любят русский цирк еще со времен Советского Союза. Они до сих пор называют его "советским".
Любовь к животным ведет к... шизофрении
По признанию дрессировщика наибольшее впечатление на него произвели самые первые гастроли в Китае, точнее, в городе Шеньян, в 2006 году. Тогда за полгода они отработали 180 представлений. Выступать приходилось ежедневно при жуткой жаре, а в выходные дни - по два раза. Нагрузка на животных и людей была огромная, но зато условия проживания артистов, как двуногих, так и четвероногих, были потрясающими.
Но удивило Николая Павленко абсолютное равнодушие китайцев к тиграм. До визита в эту страну Николай Карпович полагал, что в Поднебесной огромные полосатые кошки - культовые животные, как коровы в Индии. На деле же оказалось, что для китайцев тигры такая же "экзотика", как для россиян медведи.
- Они видят в тигре только лекарство, и ничего более. Да, они заботятся о его популяции, они его разводят, у них есть прекрасные сафари. Но у китайцев нет тяги к тиграм, - говорит дрессировщик.
- А к собакам?
- Китайцы вообще хорошо относятся ко всем животным. Но мне показалась, что на животных они смотрят как... на будущий продукт питания, если оно не стало для них объектом обожания, как сегодня свиньи, например. У меня в Китае остался щенок шпица. И когда новые хозяева приводили его в цирк на прививки, по щенку было видно, что собака попала в предмет обожания - радостный, ухоженный.
Однажды российских цирковых в честь какого-то национального праздника пригласили на прием к высокому китайскому чиновнику. Во время застолья одна из артисток, чтобы поддержать светскую беседу, во всеуслышание спросила хозяина дома, любит ли он собак?
- Только в таком виде, - невозмутимо ответил чиновник, ткнув пальцем в аппетитного "кролика" на блюде. После этих слов любопытную женщину едва не стошнило.
- Китай недавно вошел в состав Международной федерации собаководства. Тем не менее отношение к братьям нашим меньшим в Китае иное, чем на Западе. У китайцев оно кулинарно-потребительское. В Китае собака - друг человека и его пища одновременно, - делится впечатлениями Николай Павленко.
Как выяснилось, он - ярый противник содержания крупных диких зверей в домашних условиях.
За бойцовскими собаками стоят люди
Николай Карпович убежден, что звери дома - большая глупость, которая может привести к трагедии. Как это случилось 36 лет назад в небезызвестной семье БЕРБЕРОВЫХ. Люди, абсолютно далекие от дрессуры животных, тем не менее, рискнули поселить в своей квартире льва Кинга, снимавшегося в комедии Эльдара РЯЗАНОВА "Невероятные приключения итальянцев в России". Чем этот эксперимент закончился, знают все. Кинга застрелили, когда царь зверей во время прогулки по Ленинграду набросился на человека.
- Как-то я разговаривал со знаменитой дрессировщицей Ириной БУГРИМОВОЙ. Надо сказать, она везде бурно реагировала по поводу содержания диких животных в квартирах. Она призналась: "Меня пригласили ТАКИЕ люди и сказали, чтобы я замолчала".Выяснилось, пропагандистом содержания диких зверей в квартирах был не кто иной, как всеми любимый народный артист, знаменитый кукольник Сергей ОБРАЗЦОВ. К его мнению прислушивались министры и члены ЦК КПСС. И если Сергей Владимирович сказал, что животное в доме прививает любовь к природе, значит, так тому и быть. А каково этим животным обитать в квартирах? Да и нельзя раздавать хищников всем подряд. Это дело непременно нужно лицензировать, - убежден Николай Карпович.
Я с ним согласился. В последнее время вновь заговорили о законе, ограничивающем содержание бойцовских собак в квартирах. Потому как участились случаи нападения этих собак на людей. Во Владивостоке в августе 2006 года два американских питбуля едва не разорвали 12-летнего мальчика.
- Вы думаете, почему этот законопроект тормозится? Да потому что за бойцовскими собаками стоят деньги и богатые люди. У богатых большие заборы, и они своих собак никуда не водят, кроме как на бои. А несостоявшиеся, психически больные люди держат бойцовских собак для самоутверждения. Это очень опасно! Надо понять, что бойцовские собаки не могут быть охранниками. Есть такое понятие - собака работает с перехватом. К таким собакам относятся овчарки. В советское время вывели из состава служебных собак даже доберманов, догов и боксеров. И не только потому, что эти собаки не выдерживают российских холодов. Охранники из них никудышные. Работают без перехвата. Они схватили один раз - и все! И мало-мальски опытному жулику не составит труда обезвредить эту собаку.
Кино - это скучно
- Не будем о грустном. Вернемся к вашим шпицам. Правда ли, что они - самые лучшие цирковые собаки?
- В дрессуре они очень хороши. Хотя шпицы столетиями были дворовыми собачками. Это собачки-звонки! У них такой слух, такое чутье! Я не устаю удивляться. Представьте себе: сижу дома, собачки со мной, они спят и вдруг забегали. Хотя никаких причин для волнения нет. А через десять минут приходит домой жена! За десять минут они учуяли ее, когда она только подходила к дому. А мы живем на третьем этаже.
- Многие дрессировщики, с кем мне доводилось беседовать, гордились тем, что их подопечные увековечены на кинопленке. А ваши животные снимались в кино?
- Не люблю кино! Я и мои животные неоднократно снимались в фильмах, и мне это дело не понравилось. Я снимался в детской картине "Над нами Южный крест". Потом "Девочка на шаре". Еще были какие-то фильмы, названия которых я даже не помню.Сам процесс съемки - долгий и нудный процесс. У нас в цирке все иначе. Музыка заиграла - и пошло, поехало. Ты постоянно в действии, и остановить это невозможно. А в кино могут сказать "стоп" в любой момент съемки. И опять сначала... Не люблю. Хотя "Полосатый рейс" - это шедевр на все времена.
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