Картина мира глазами мастера Алексея Плешивцева

Приморская государственная картинная галерея открывает сегодня персональную выставку художника Алексея ПЛЕШИВЦЕВА.

В числе экспонатов выставки - около 50 произведений из фондов галереи и мастерской художника, написанные в разное время и в разной технике. Главные темы творчества Плешивцева - искусство, историческое движение эстетической мысли, религия и духовное совершенство. Работы художника отражают мифологические и библейские мотивы, воссоздавая целостную картину мира. Каждый сюжет - исследование жизни в ее вневременном, философском звучании.

Выставка продлится до 8 ноября.