Dans Ramblers: Покажем все, что мы можем!

Во Владивостоке грандиозной вечеринкой отметят поклонники The Beatles день рождения Джона Леннона. Hard Day's Night Parties под девизом "Леннон жил! Леннон жив! Леннон будет жить!" состоится в ночном клубе "Арена" 8 октября.

В вечеринке примут участие лучшие музыкальные коллективы столицы Приморья, а также кавер-группа Dans Ramblers из Москвы.

"ЗР" уже писал об этом мероприятии. Сегодня, по просьбе наших читателей, рассказ о "Господах Бродягах", именно так переводится на русский название кавер-группы Dans Ramblers. Корреспондент "ЗР" связался по телефону с ее лидером Кириллом ГУЦКОВЫМ.

Танго - не наш "конек"

Попадание Dans Ramblers на предстоящее Hard Day's Night Parties во Владивостоке неслучайно: в Москве этот квартет был признан лучшей кавер-группой 2008г., исполняющей бессмертные творения The Beatles. По оценкам сайтов Beatles.ru и BeatlesClub.ru, "Господа Бродяги" признаны лучшей группой, играющей в этом жанре.

- Кирилл, владивостокские поклонники "Битлз" не знакомы с Dans Ramblers. Охарактеризуйте кратко ваш коллектив.

- Группа Dans Ramblers в нынешнем варианте - это четыре ангелоподобных юноши средних лет, слушая которых, хочется плакать (в трубке слышится смех).

- Игра каверов "Битлз" - это решение извечной проблемы невозможности самореализации или это все-таки преданность великой "ливерпульской четверке"?

- Наш коллектив собрался в первую очередь, чтобы играть как можно проще и выгоднее. Но перед нами сразу встала проблема невозможности самореализации в музыке, музыка в России кормит единицы, а нас - четверо. Мы уже находились на грани распада, у нас не было средств на запись и гастроли, но тут кому-то из нас пришла идея не париться и начать просто играть в свое удовольствие. Тогда-то мы и купили электрогитары и барабанную установку.

Когда на первых выступлениях стало понятно, что танго - не наш конёк, мы обратили взоры в сторону музыки 60-х, бит-музыки 60-х. Я помню, как в первый раз мы исполнили битловскую I Saw Her Standing There. В зале не оказалось ни одного равнодушного человека. Многие хватались за сердце, кто-то отчаянно затыкал уши, но равнодушных не было. Со временем публика привыкла к нашим номерам, и "скорая помощь" больше не дежурила у дверей клуба.

От автора. Dans Ramblers возникли как трибьют-группа, вдохновленная музыкой "Роллинг Стоунз", но постепенно интерес музыкантов переместился в сторону The Beatles и пробитловской музыки.

Прошлись по "зебре"

- Расскажите о вашей первой поездке в Англию на фестиваль "Битлз". Что вас сподвигло на этот подвиг?

- Еще в Москве мы познакомились с одной английской группой, которая играла кавера Битлз у себя в Уэльсе, да еще при этом носили битловские парики. Вышло так, что нам предстояло играть в одном концерте, а когда по завершении выступления они стали просить у нас автографы, стало понятно, что по крайней мере в Уэльсе мы прокатим. На самом деле, не так уж боязно играть в Ливерпуле. Во время фестиваля там играет несколько десятков кавер-групп, и если потом к тебе подойдут и скажут: "Привет, я видел, как вчера вы плохо выступали, чертовски плохо!", то можно всегда ответить: "Не, это были не мы, это вон те мексиканцы!".

- Как англичане принимали русскую группу, поющую песни "Битлз"?

- Англичане не заметили никакой разницы. Они прыгали, крутились и вертелись так, что пол ходил ходуном. Остановились они, только когда в конце заела фонограмма. Шутка! Если серьёзно, то мы никогда не старались быть похожими на "Битлз". Мы никогда не надеваем парики, не копируем поведение, более того, мы исполняем битловские песни не "один в один", а как хочется нам самим. Нам просто нравится эта музыка, и мы играем, чтобы получить удовольствие.

Досье На свой первый Битлз-Фест в августе 2006 года Dans Ramblers были приглашены вместе с еще несколькими группами из России. Поездка эта превратилась в тур по Европе с концертами в Гамбурге и Лондоне. В Ливерпуле "Господа Бродяги" выступили в легендарном Cavern Club, одной из святынь всех битломанов мира. Кстати, не все участники фестиваля были удостоены такой чести! Когда Dans Ramblers закончили выступление, публика не хотела отпускать их со сцены, с восторгом крича: - We want more! We want more.

- Приходилось ли вам встречаться с кем-нибудь из битлов?

- Я в детстве виделся с Йоко Оно. Но она, конечно, на тот момент не смогла заменить мне живых "Битлз". Это было в ноябре 1989-го, когда Йоко вдруг нечаянно нагрянула в мою школу снимать какой-то свой авангардистский фильм про СССР. Сначала она снимала первоклашек, а потом директриса, несмотря на большую ко мне нелюбовь всего преподавательского состава, ибо я был волосатый хиппи, выпихнула меня с гитаркой к Йоко, и я испуганно проблеял ей две песни Леннона - Oh Yoko! и Crippled Inside. После чего был удостоен рукопожатия. Всё это дело снималось на две камеры. Насколько я знаю, фильм так и не вышел.

- Будучи в Лондоне, прошлись ли по знаменитой "зебре" на Abbey Road?

- Да, и не раз. Лондонские водители стараются объезжать стороной эту зебру, но если не получается, они ужасно рады, когда приезжает автобус с туристами, которые встают посреди дороги и фотографируются.

- Что вы нам споете во Владивостоке?

- Наш обычный концерт - два отделения по 45 минут. Репертуар - это песни "Битлз" и наши собственные. Но во Владивостоке мы хотим выйти за традиционные временные рамки и показать все, что мы можем. И не можем. Иначе не стоит лететь за почти десять тысяч километров. Я не сомневаюсь, что это будет грандиозная вечеринка.