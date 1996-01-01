Музыкальная осень в Приморье только начинается

- Осенью у нас все только начинается! - призналась заместитель директора Приморской краевой филармонии Елена ВЕРШИНА в разговоре с корреспондентом "ЗР", состоявшемся накануне 1 октября - Международного дня музыки.

"Волшебная флейта" в модерне

Судя по "осенним" афишам филармонии, концертные залы этого учреждения культуры не пустуют. Еще вчера в Большом зале с успехом выступил Хор Свято-Данилова монастыря резиденции святейшего патриарха (регент Г. САФОНОВ, Москва), а уже завтра, то есть 2 октября, здесь будет играть Губернаторский духовой оркестр, дирижер Виталий МОРОЗОВ. Оркестранты представят зрителям "Концерт-шутку", в программе которого прозвучат инструментальные пьесы "Откройте окна и двери", "Играем диксиленд", "Весёлый Париж", "Цыганочка" и другие, а также веселые истории из жизни музыкантов.

Малый зал филармонии 8 октября заполнит "Его величество романс". Так называется новая программа, подготовленная солистами Приморской краевой филармонии, где прозвучат романсы композиторов пушкинской эпохи: А. АЛЯБЬЕВА, А. ГУРИЛЕВА, А. ВАРЛАМОВА, П. БУЛАХОВА, А. ДАРГОМЫЖСКОГО, М. ГЛИНКИ.

Сами видите, жизнь в краевой филармонии бьет ключом, несмотря на осень и всемирный финансовый кризис. 9 октября в Большом зале филармонии запланирована премьера оперы в двух действиях "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Для ее постановки приезжают солисты Государственной оперы города Штутгарта Джозеф ШНУРР (тенор), Вольфганг МИРЛАХ (баритон) и Катриона СМИТ (сопрано).

В этом грандиозном российско-германском проекте только на сцене задействовано более 50 человек, не считая 35 музыкантов Тихоокеанского симфонического оркестра и дирижера Робина ЭНГЕЛЕНА (Германия). Если, конечно, они разместятся в тесной оркестровой яме, которая, как выяснилось, не способна вместить такое количество музыкантов. Будем надеяться, что проблема эта благополучно разрешится. По словам Елены Вершиной, "Волшебная флейта", которую увидят жители Приморья, - это опера-модерн с сюрпризами! Но поклонникам классики не стоит бояться ни слова "модерн", ни "сюрпризов". Это тот же Моцарт и тот же сказочный сюжет, только в современной интерпретации. Успех "Волшебной флейты" в модерне предсказуем: опера, да еще в исполнении "звездных" солистов, не частый гость в Приморье. Кстати, в прошлом году Катриона Смит уже гастролировала во Владивостоке. Публика, покоренная ее голосом, аплодировала певице стоя.

Они потрясут Владивосток

Среди прочих "осенних" проектов краевой филармонии необходимо выделить два: Международный джазовый фестиваль, ставший традиционным, и гастроли Хора имени М.Е. ПЯТНИЦКОГО (Москва).

В этом году джазмены на четыре дня оккупируют Большой зал филармонии с 12 по 15 ноября. Несомненным украшением фестиваля станет Марко МИННЕМАН (США/Германия), один из лучших барабанщиков мира, с мастерством которого меломаны Приморья познакомились минувшей весной.

На этот раз господин Миннеманн вместе с Генеральным консульством США во Владивостоке приготовили местным поклонникам джаза подарок, пригласив на фестиваль гитариста Бретта ГАРСЕДА (США) и бас-гитариста Рика ФИЕРАБРАЧЧИ (США).

Возможно, эти имена вам ничего не говорят, но, уверяем вас, это очень уважаемые люди в мире джаза. Гитарист-виртуоз Бретт Гарсед, прославившийся уникальной слайдовой техникой игры на гитаре, известен своей работой с "мультиплатиновыми" артистами, Джоном ФАРНАМОМ, Оливией НЬЮТОН-ДЖОН, Френком ГАМБАЛИ, Шоуном ЛЕЙНОМ. Что касается Рика Фиерабраччи, то на современной джазовой сцене он один из самых востребованных сессионных бас-гитаристов. При упоминании имен музыкантов и коллективов, с которыми Рик записывался, хочется вытянуться во фрунт и взять под козырек: Фрэнк ГАМБАЛИ, Dave Weckl Band, Скотт ХЭНДЕРСОН, Chick Corea Electrik Band, Billy Cobham Group, Эрик МАРИЕНТАЛЬ, Brian Bromberg Group и многие другие.

Трио Миннеманн-Гарсед-Фиерабраччи сыграет на закрытии фестиваля. Вместе с заморскими знаменитостями выступит группа Indigo из Владивостока. В свой прошлый приезд Марко Миннеманн уже музицировал с этим коллективом, после чего очень хорошо отозвался об их мастерстве. Сам же Марко Миннеманн выступит соло.

А теперь о Хоре имени М.Е.Пятницкого. По словам Елены Вершиной, во Владивосток приедут около 90 хористов. И сцена филармонии для такого коллектива будет явно мала.

- Хор имени Пятницкого приедет к нам по федеральной программе, их привозит Московская филармония. Это очень дорогостоящий проект, на его гастроли выделяет деньги Министерство культуры России. Это коллектив, который не только поет, но и танцует, у них свой оркестр. Они обещают показать настоящее шоу, - рассказала замдиректора Приморской краевой филармонии.

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Помимо вышеупомянутых мероприятий, в Большом и Малом залах филармонии состоится много концертов для взрослых и детей. Неоднократно с различными программами будет музицировать Тихоокеанский симфонический оркестр, в том числе и на Международном джазовом фестивале. Любители классической гитары смогут насладиться виртуозной игрой гитариста Реми БУШЕ (Канада). Его концерт состоится в Большом зале 15 октября, а 28 октября в Малом зале выступит известный гитарист Виктор БАРСКОВ с программой "Пой, гитара!". Приедет к нам и знаменитый инструментальный театр "Терем-квартет" (Москва). Коллектив выступит 1 ноября.

Музыкальная осень в Приморье только начинается. Следите за афишами и публикациями "ЗР", чтобы не пропустить самое интересное.