Во Владивостоке открылась выставка-ярмарка "Печатный двор"

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие 13-й Дальневосточной выставки-ярмарки "Печатный двор", организаторами которой стали управление культуры Приморского края, краевая государственная публичная библиотека имени А.М.Горького и региональный учебно-методический центр вузов Дальнего Востока.

Церемонию праздника открыли председатель краевого Законодательного собрания Виктор ГОРЧАКОВ, руководитель представительного органа власти Владивостока Валерий РОЗОВ, заместитель министра культуры правительства Хабаровского края Виктор ШУЛЬЖЕНКО.

Среди участников ярмарки - издательские компании Камчатки, Магаданской, Сахалинской, Амурской областей, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев.

Торжественная часть ярмарки началась с того, что была представлена экспозиция, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля России Николая Николаевича МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО.

В той части именной выставки, которая была организована специалистами "Горьковки" и сотрудниками Музея военной истории Тихоокеанского флота, - исторические документы, книги, карты, предметы эпохи жизни знаменитого графа. Здесь же уникальное - первое издание книги Ивана БАРСУКОВА "Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский", вышедшее в свет в 1891 году.

А в соседнем павильоне - выставка, представленная хабаровскими полиграфистами. Роскошное репринтное издание этого исследования И.Барсукова. Хабаровские власти в такой форме сделали подарок соотечественникам к 200-летию генерал-губернатора Восточной Сибири. И выполнили это с достоинством и великолепным вкусом. Несомненно, издание ждет успех.

Безусловно, даже случайного посетителя выставки заворожит экспозиция "Город, которого мы не знали". Здесь ждет встреча с авторами и составителями альбома "Владивосток в фотографиях Мэрилла ХАСКЕЛЛА". Те, кто стали фотомоделями варяга-волонтера век назад во Владивостоке, словно шелестят губами нам с фотографий столетней давности: "Нам здесь жить".

Позволю себе высказать персональные читательские симпатии. Я ахнула, когда увидела экспозицию ассоциации корейских организаций Приморского края. Не имея удовольствия знать лично приморского предпринимателя Валентина ПАКА, я восхищена его изданиями о корейской национальной культуре и истории Кореи. Собственно, Валентин Пак представляется сейчас мне как многогранный патриот - России и единой Кореи. Его издания - произведения не только искусства, но и высокой гражданской нравственности.

Событием выставки-ярмарки стало и представление 10-томного издания "Литература русских эмигрантов в Китае", подготовленного и изданного профессором Цицикарского университета КНР Ли ЯНЛЕНОМ. Китайский филолог издал произведения русских авторов харбинского периода. Тот, кто не до конца понимает значение слова "ностальгия", постигнет это, прочитав порой бесхитростные, но от этого еще более горькие строки наших соотечественников, кого в свое время приютил и спас Харбин.

К слову сказать, составитель 10-томника был принят Владимиром ПУТИНЫМ и награжден российским орденом за вклад в развитие культуры между нашими странами.

А подарил Приморскому краю уникальное собрание китайский предприниматель, который живет и работает в Кавалеровском районе, генеральный директор ООО "Феникс" г-н ВАНЬ ХАЙ. Теперь издание доступно читателям краевой публичной библиотеки имени А.М.Горького.

В отдельной экспозиции представлена издательская продукция компании "Золотой Рог", но как-то неудобно говорить о себе. Поэтому "иди и смотри". На выставке-ярмарке есть что посмотреть, купить, прочитать, несмотря на кризис.

Директор краевой публичной библиотеки им.А.Горького Александр БРЮХАНОВ рассказывает:

- Общее впечатление - кризис не сказался на книжном деле. Я сужу по числу участников ярмарки и по тиражам изданий. Книжный рынок сохранился. Выставка проходит в рамках краевой целевой программы "Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае". Это позволило нам сохранить и число участников, и сложившийся формат выставки. Ну, а быть может, это оптимистическая тенденция - кризис есть, а духовная жизнь процветает. Так тоже бывает".

Выставка-ярмарка продолжает работу в помещении Владивостокского цирка на улице Светланской.