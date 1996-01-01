"Профи" во Владивостоке

Известные кинопрофессионалы России делятся опытом с интересующимися зрителями Владивостока. В рамках кинофестиваля "Пасифик Меридиан" проходит программа "Профи", почетными гостями которой стали: мастер анимации Иван Максимов и ведущий кинодокументалист Виталий Манский.

В рамках программы проходят мастер-классы и семинары, которые могут посетить все желающие узнать секреты профессионалов, научится разным видам техники работы и просто пообщаться с известными и талантливыми людьми.

Иван Максимов - преподаватель ВГИКа, создатель "Виртуальной студии Ивана Максимова" - провел серию мастер-классов. В зале отеля "Хенде" яблоку негде было упасть, творческая атмосфера охватила всех присутствующих. Мультипликатор давал своим "студентам" необычные задания, которые все выполняли с огромным удовольствием: будь то ассоциации по поводу нарисованной только что картинке под определённую музыку, будь то сказки наоборот или необычные сценарии для "персонажа между двух огней".

Работы Максимова в очередной раз участвуют на кинофестивале "Пасифик Меридиан", среди них мультфильмы и музыкальные клипы.