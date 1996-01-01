В рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого" состоялась выставка фотографий из архивов NASA, посвященная 40-й годовщине высадки человека на Луну. Фотовыставка "Маленький шаг для человека" развернулась в фойе кинотеатра "Океан.

На выставке представлены снимки, сделанные космонавтами и астронавтами в космосе. Почетными гостями фестиваля стали: герой России Юрием Онуфриенко, астронавт из США Бенджамин Элвин Дрю и Роджером Лауниусом - старший куратор Астрономического музея в США. Президент кинофестиваля "Меридианы Тихого", народный артист России Сергей Степанченко поблагодарил гостей за приезд и фотографии, которые они привезли с собой. Выставка организована при поддержке генерального консульства США во Владивостоке и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.