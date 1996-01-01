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"Печатный двор-2009" уже 13-й раз пройдет во Владивостоке
13-я Дальневосточная выставка-ярмарка "Печатный двор - 2009", которая пройдет в здании Владивостокского цирка и 30 сентября по 2 октября, обещает стать настоящим праздником для издателей, авторов и читателей книг. Организатор выставки - управление культуры Приморского края.
В рамках выставки помимо презентаций и творческих встреч пройдет подведение итогов смотра-конкурса муниципальных библиотек Приморья "Библиотека года", а также выездное заседание специалистов издательств и библиотек по вопросам вузовского книгоиздания и книгораспространения.
Подведение итогов конкурсов выставки-ярмарки "Печатный двор - 2009" будет проходить по номинациям: "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшее краеведческое издание", "Лучшее электронное издание", "Лучшее полиграфическое исполнение" и "Литературный конкурс".
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