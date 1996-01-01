Владивосток стал масштабнее!

Для Владивостока - это бесспорно событие! Последний раз Анатолий Погодаев выступал у нас четыре года назад. Корр. "ЗР" связался с ним по телефону: музыкант отдыхал на острове Рейнеке.

Экскурс в историю

Дальневосточным поклонникам рок-музыки, кому сейчас за 30, нет нужды рассказывать, кто такой Анатолий Погодаев и каковы на "вкус" его "Зерна". Лет 10-12 назад ни один рок-фестиваль Дальневосточного региона не обходился без этого коллектива, правда, тогда он назывался иначе, "Бунт Зёрен". Название группы трансформировалось в 1997 г., тогда же переименованные "Зерна" записали свой первый "номерной" альбом "Клетка для Птицелова", который так и не был издан. Впоследствии 10 лучших песен из "Клетки…" были включены в первый CD группы, вышедший в 2001 г. Диск был назван бесхитростно - "Зерна". С 2000 года хиты "Зёрен" - "Все Будет Хорошо", "Осень Золотая" и "Тает снег" регулярно появлялись в эфире популярных московских радиостанций, а критики взахлеб пели Анатолию Погодаеву "осанну", называя его одним из самых энергичных, результативных и перспективных дальневосточных рок-музыкантов. И, как говорится, накаркали: Анатолий и его "Зёрна" окончательно перебрались из Владивостока в Москву. Точнее, переехал только лидер группы.

…Прошли годы. Сегодня "Зёрна" московской формации много и успешно гастролируют по России, частенько выступая с мэтрами отечественной рок-сцены, группами "Аквариум", "ЧайФ", "Крематорий", "Калинов Мост", "Сакмаров Бэнд" и другими.

- Анатолий, твой приезд во Владивосток - это ностальгия по родным местам, плановый отпуск или решение материальных проблем?

- Скорее, отпуск. У меня все лето не было времени куда-нибудь выбраться с семьей, а тут такая возможность возникла, и я приехал. А концерт, это же естественно. Как без них-то? Я созвонился с ребятами, приехал Женя ЕРЁМИН из Благовещенска - это мой старый друг. В Благовещенске есть группа "Сквозняк", в которой он играет. Мне бы хотелось, чтобы на концерте в BSB он спел несколько песен. Жду встречи с друзьями!

- То есть для тебя отпуск - это совмещение полезного с приятным.

- Конечно! Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех своих друзей и знакомых на концерт. Мне очень хочется всех повидать!

- Что будешь играть в BSB?

- Мою сольную акустическую программу. Есть желание показать землякам старые песни, которые все знают, чтобы можно было спеть вместе. Ну и, конечно, большей частью концерта станет новый материал.

- Будет ли на концерте собран старый состав "Бунта зерен"?

- Нет. Сейчас это невозможно. Басист Ваня ШАМИН - в Москве, а здесь остались только Стас ГОЛОВАЧ и Валентин НЕЧИПОРУК. Поэтому это не будет полный состав. Но мне бы хотелось, чтобы это когда-нибудь произошло, и тогда "Бунт зерен" дал бы концерт во Владивостоке.

- Ты надеешься, что за годы твоего отсутствия во Владивостоке группу "Бунт зерен", ее песни и тебя здесь не забыли?

- Надеюсь, что не забыли, но вопрос даже не в популярности. Я думаю, что силы и любовь, которые я вложил в свое творчество, в свои песни, живя во Владивостоке, принесли свои плоды. Несколько лет назад у нас вышел диск в формате МР, где собраны все альбомы "Бунта зерен" и "Зерен". Этот диск, кстати, можно заказать по почте. Мне несколько раз из Владивостока звонили в Москву молодые ребята, которых я не знаю, и говорили, что нашли записи наших песен, не вошедшие в сборник альбомов! А ведь когда группа существовала во Владивостоке, эти парни не были на наших концертах, поскольку очень молоды!

- Ты не был во Владивостоке четыре года. На твой взгляд, наш город за это время изменился?

- Еще как! Мне показалось, что он стал больше! Масштабнее! Мы с другом проехались под пилонами будущего моста на Чуркин. Впечатляет! Я думаю, мосты, которые сейчас строят на остров Русский и на Чуркин, - это мосты в будущее нашего края. Владивосток давно уже перестал быть провинцией, а эти мосты, как бы это громко ни прозвучало, - связка между Приморьем, странами Юго-Восточной Азии. Это показатель качества нашей жизни.

- В день твоего концерта в другом клубе Владивостока играет "Мумий Тролль". Тебя не беспокоит такое "соседство"?

- Если беспокоит, то совсем чуть-чуть. Я весной как-то встретил Сдвига* в Москве и спросил, когда они будут во Владивостоке. Он сказал, что в сентябре. А оказалось, что мы даже играем в один день! Надеюсь, что мы друг другу не помешаем.

* - Сдвиг - Евгений Звиденный - бас-гитарист группы "Мумий Тролль".