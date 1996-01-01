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На острове Русский помимо всего прочего построят киностудию
Во Владивостоке может появиться полноценная киностудия. Об этом заявил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН на церемонии открытия Седьмого кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".
Губернатор в своей речи отметил, что уже на протяжении семи лет каждый фестиваль Pacific Meridian дарит зрителям что-то новое. В этом году "новинка" получилась более чем внушительной: губернатор озвучил постановление правительства о создании на острове Русский международной рекреационной зоны. Владивостокцы уже привыкли к громким обещаниям, сопряженным с грядущим саммитом АТЭС в 2012 году, но новость о создании на Русском киностудии стала поистине неожиданной, пишет Vl.Ru.
Кстати, на днях в в столице Амурской области Благовещенске появилась своя Аллея звезд. Мраморные плиты украсят автографы Игоря СКЛЯРА, Валерия ЗОЛОТУХИНА, Сергея БЕЗРУКОВА, Надежды БАБКИНОЙ, Владимира КУЗЬМИНА, Елены Яковлевой, Эммануила ВИТОРГАНА и других. Событие приурочено к закрытию седьмого кинофорума "Амурская осень". А гран-при амурского кинофестиваля, который в воскресенье завершился в Благовещенске, удостоена российская лента "Миннесота" режиссера Андрея ПРОШКИНА. Фильм рассказывает о спортивной карьере двух братьев, которые играют не в столичной хоккейной команде. Агент Национальной хоккейной лиги предложил младшему брату заключить контракт, дающий право выступать в американской команде. Однако счастливчик не хочет отправляться за океан без старшего брата. Отношения между братьями становятся сложными, на грани конфликта, однако в конце оба приходят к взаимопониманию. Фильму "Миннесота" присуждены еще две награды "Амурской осени" - приз "За лучший сценарий", написанный драматургом Александром МИНДАДЗЕ, и "За лучшую мужскую роль", сыгранную актером Сергеем ГОРОБЧЕНКО.
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