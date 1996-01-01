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Доигрались... Почему студенты ВМУ поставили палаточный городок
Пять лет педагоги Владивостокского музыкального училища (ВМУ) мечтали избавиться от своего директора Валерия СЕРГЕЕВА, по их словам, "постоянно нарушавшего Устав училища и не выполнявшего свои должностные обязанности". Снять с должности нелюбимого руководителя учителям помогли.. студенты
Не позволим…
…10 октября в два часа дня в нескольких шагах от ВМУ появились три палатки, где поселились 16 учащихся этого учебного заведения, оставшихся без общежития, как позже выяснилось, из-за безответственности Владимира Сергеева. По словам мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, прибывшего на своеобразную акцию протеста, директор ВМУ не пролонгировал договор аренды четырех комнат, арендованных училищем в общежитии, принадлежащем городу, после чего освободившаяся жилплощадь, по решению суда, отошла нуждающимся жителям краевого центра.
Об этом ЧП мы рассказали в предыдущем номере "ЗР", пообещав проследить дальнейший ход этой истории.
Протестное стояние у стен ВМУ закончилось. . . расселением студентов-бомжей по общежитиям других средних учебных заведений Владивостока. Чему, кстати, посодействовал Игорь Пушкарев.
А на другой день Валерий Сергеев не вышел на работу, и телефон его был недоступен. По училищу поползли слухи, что директор на "больничном", потому как у него случился гипертонический криз, и что он написал заявление об увольнении "по собственному желанию", в данной ситуации это вполне логично.
Через три месяца у Сергеева заканчивается срок контракта с работодателем, то есть с управлением культуры края. А за это время страсти бы улеглись: люди искусства - отходчивые, и "виновник торжества", "проболев" до января, уволился бы по-тихому. Но, как пообещал вице-губернатор Евгений ХОХОЛЬКОВ на собрании педагогов и студентов ВМУ, "мы не позволим ему уйти просто так!". На что коллектив ВМУ очень надеется.
Где деньги, Зин?
С 16 сентября в училище работает комиссия из управления культуры края, ее задача - проверить работу подведомственного учреждения, а также его директора. Теперь уже бывшего: на данный момент обязанности руководителя ВМУ возложены на заместителя директора училища Елену ГАЛЛО.
Между тем педагоги не верят, что "ревизоры" сделают соответствующие выводы по деятельности господина Сергеева на директорском поприще. По словам преподавателей, на все их жалобы в высокие инстанции либо приходили отписки, либо приезжали компетентные комиссии, которые "компромата" не находили.
…Четыре года в здании училища располагалась столовая "Копейка", и 1,5 года большой зал ВМУ по воскресеньям арендовала религиозная секта "Живая вера" для своих собраний. В аренду также сдавались малый зал, спортивный зал и подвалы. Это было явным нарушением Устава училища. Между тем проверяющие из Департамента имущественных отношений Приморского края и Управления культуры Приморского края не обнаружили следов незаконной сдачи помещений в аренду. На момент проверки "Копейка", "Живая вера" и другие "квартиранты" скоропалительно исчезли. Словно кто-то специально хотел представить очевидное невероятным. Поэтому то, в чей карман текли деньги за аренду и какова сумма аренды, также загадка. До поры, до времени.
Вызывает вопросы у коллектива ВМУ и расходование средств, полученных училищем за обучение платных студентов, как русских, так и иностранцев китайцев и корейцев. А суммы это немалые, 100-150 тысяч рублей в год платил каждый иностранный студент. Причем деньги шли не через банк, а прямиком в кассу училища. По мнению педагогов, "китайцев принимали в училище, видимо, только ради денег. Потому что многие из них вообще не имели начального музыкального образования".
- В отличие от наших студентов, китайцы никогда не выступали соло, только в массовке, где можно затеряться, что красноречиво говорит об их "мастерстве". Но мы с ними все равно работали, потому как они - "платные". Фактически они купили обучение. Когда же приходила очередная инспекция, то китайцев просили в этот день в училище не появляться. Эта "секретность" наводит на мысль, что численность реально обучающихся платных студентов может не совпадать с цифрами в отчетах директора, - такими крамольными мыслями поделились с "ЗР" преподаватели ВМУ. …В 2007 году нынешний депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ, а на тот момент еще только кандидат, в честь 50-летия ВМУ подарил училищу автобус. Об этом на праздновании Дня рождения ВМУ радостно заявила депутат ЗАКСа края Вероника ИЛЬИНА и даже продемонстрировала ключи от дорогого подарка. Но сам автобус коллектив ВМУ так и не увидел, будто бы его и не было. Когда же педагоги поинтересовались у Валерия Сергеева, где подарок, то ответ директора был стандартным:
- Я перед вами отчитываться не обязан!
По слухам, "подарок" депутата Кондратова колесит на одном из городских маршрутов Владивостока. По другой версии, автобус был продан, а деньги уплыли мимо кассы училища. И то верно, он же не стоял на балансе.
Можно привести еще много "подозрительных" фактов из деятельности бывшего директора ВМУ, озвученных педагогами училища, но каждому овощу свой срок.
Мы ничего не решаем…
…Валерий Сергеев появился в училище, когда директором ВМУ была всеми уважаемая Людмила КОРОТКОВА. Сначала он был ее замом, а в 2004 году после смерти Людмилы Сократовны его назначили руководителем училища - вопреки желанию коллектива и нормам демократии. В училище должны были состояться выборы директора, но управление культуры края проигнорировало мнение педагогов.
Оглядываясь на пятилетнее "правление" Валерия Сергеева, педагоги удивляются, кому вообще пришла в голову мысль посадить директора музыкальной школы поселка Восток в кресло директора ВМУ, до которого, как показало время, он не дорос по всем статьям. И где Сергеев проявил "себя незаинтересованным, некомпетентным, агрессивно настроенным против коллектива руководителем", из-за чего некоторые преподаватели были вынуждены уволиться.
"Его педагогическая этика не выдерживает никакой критики. Компрометация педагогов в присутствии студентов, постоянные угрозы уволить того или иного педагога, грубость в общении, фанфаронство и т.д. Все пять лет директор управлял училищем самовольно, без Совета, без профсоюзного комитета и коллектива" - это цитата из обращения преподавателей ВМУ к губернатору Приморья Сергею ДАРЬКИНУ с просьбой освободить их от господина Сергеева. Обращение "свежее".
Между тем педагоги неоднократно ставили в известность управление культуры края о нетерпимой обстановке, сложившейся в училище, "благодаря" Сергееву, но их слезные жалобы почему-то игнорировались. "Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно?" В июне 2009 года на общем педсовете коллектив ВМУ выразил недоверие Валерию Сергееву, как директору училища. Учителя попросили управление культуры края избавить их от этого человека и получили ответ: "Директора назначил губернатор, а мы ничего не решаем".
Расставить точки над "i"
Как известно, отстранить от должности Валерия Сергеева помогла акция протеста "бездомных" студентов, в очередной раз ославившая Владивосток на всю Россию. После чего губернатор Приморья Сергей Дарькин распорядился снять скандального директора ВМУ. Но словам педагогов, "отпустить Сергеева "по собственному желанию" - слишком простое решение проблемы". Они не сомневаются, что есть люди как в училище, так и вне его стен, которые "держали оборону вокруг экс-директора. Иначе он бы себя так нагло не вел".
Между тем, как стало известно "ЗР", Валерия Сергеева можно было уволить еще в 2006 году после проверки ВМУ Краевой ревизионной комиссией. По словам информированного источника, копия справки КРУ с реальным положением дел в училище была направлена и в управление культуры края, но вместо ожидаемых и справедливых действий со стороны вышестоящей организации Сергеев отделался выговором.
Сегодня, чтобы расставить точки над "i", преподаватели ВМУ написали заявление в компетентные органы с просьбой проверить хозяйственную деятельность Валерия Сергеева в должности директора ВМУ, а также бухгалтерию ВМУ. Судя по всему, нас ждет очередной виток развития этой истории.
Автор выражает признательность за помощь в подготовке публикации Управлению культуры Приморского края, прокуратуре Советского района г. Владивостока, Роспотребнадзору, а также преподавателям и студентам ВМУ, как нынешним, так и бывшим.
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