Книгу, за которую раньше сажали, теперь обязан знать каждый школьник

Российские старшеклассники будут в обязательном порядке изучать роман Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минобрнауки, "приказом министра Андрея Фурсенко обязательный минимум основных образовательных программ по русской литературе ХХ века дополнен изучением фрагментов этого романа". Ранее изучение творческого наследия Солженицына в рамках школьного образования сводилось к прочтению и разбору рассказа "Матренин двор" - при изучении курса литературы в средней школе и повести "Один день Ивана Денисовича" - в курсе литературы XX века в 11-м классе.

Напомним, что ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству нобелевского лауреата по литературе, вдова писателя Наталья Солженицына предложила во время июльской встречи с премьер-министром Владимиром Путиным.