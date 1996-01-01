Шестнадцать учащихся Владивостокского музыкального училища лишились жилья

На прошлой неделе Владивосток вновь скандально ославился на всю Россию и даже заграницу. На этот раз не митингами сторонников "праворульных" машин и не веерными отключениями электричества, а палаточным лагерем, "разбитым" учащимися Владивостокского музыкального училища под стенами своей альма-матер.

Так своеобразно ребята проявили свой протест против выселения их из общежития, после чего шестнадцать человек, от 16 до 26 лет, все иногородние, фактически стали бомжами. Кто-то устроился в спортзале училища, кто-то в подсобке, некоторые - у друзей и родственников, а учащийся 2-го курса Геннадий С. девять дней ночевал на лавочке около училища. У него близких во Владивостоке нет.

Как объяснил ребятам директор училища Валерий СЕРГЕЕВ, "общежитие забрал город, и они могут ехать домой до разрешения проблемы". По его словам, о сложившейся ситуации он письменно известил Управление культуры края, и ответ должен прийти 20 сентября. Но ребята не стали дожидаться "божьей милости" от вышестоящего начальства, а также наступления холодов, они вышли на улицу. В акции протеста, включая сочувствующих, участвовало около 30 учащихся. И ни одного преподавателя!

Зато за пять часов стояния палаточного лагеря, с 14 до 19 часов, около стен музыкального училища побывали наряд милиции, вооруженный дубинками и наручниками, зам. прокурора Советского района Владивостока, всевозможные милицейские высокие чины, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и вице-губернатор Приморья Евгений ХОХОЛЬКОВ. Но так и не появился ни один чиновник из Управления культуры края, в чьем ведении находится училище!

- Администрации края и города узнали о происходящем в СМИ, - признался Игорь Пушкарев, прибыв на акцию протеста. По его словам, виновник торжества - Сергеев, не пролонгировавший в свое время договор аренды на комнаты для учащихся в общежитии, принадлежащем городу. Кстати, благодаря градоначальнику Владивостока, ребята были практически моментально расселены по общежитиям других учебных заведений. Для этого понадобилась всего пара звонков по телефону.

В свою очередь, Евгений Хохольков сказал, что разберется со сложившейся ненормальной ситуацией, пообещав педагогам и ребятам, что директор училища уже "не вернется в свой кабинет". Слова вице-губернатора утонули в овациях.

В этот же день вечером, все местные СМИ известили, что губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН распорядился проверить директора музыкального училища на профпригодность. По всему, на руководящей карьере Валерия Сергеева можно ставить точку. Подробности этой истории читайте в четверговом номере "ЗР".