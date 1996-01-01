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Фестиваль вышел в море

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Телефильмом о кругосветке парусника "Паллада" в понедельник, 7 сентября, в кинотеатре "Океан" открылся межрегиональный фестиваль телевизионных фильмов "Человек и море".

Жюри, которое возглавляет самый знаменитый дальневосточный капитан дальнего плавания Виктор МИСЬКОВ, предстоит определить победителей в 9 номинациях. Уже в первый день фестиваля жюри посмотрело более 20 фильмов и сюжетов на морскую тематику, представленных на конкурс от Калининграда до Японии. А на второй день участники сменили зал кинотеатра на борт парусного судна, где их встретили курсанты учебного парусника "Надежда".

Капитан "Надежды" почел за честь принимать вновь возрождённый телефорум "Человек и море". Ведь за всю историю этого фестиваля проводить его на парусном судне в прошлом доводилось только на "Палладе". Гостям даже разрешили подержаться за штурвал. Но прогулку по морю пришлось соединить с просмотром конкурсных фильмов прямо в кают-компании парусника.

Колчак и Невельской, гибель русского эсминца "Жемчуг" и военные события в Петропавловске-Камчатском - работу над этими лентами провели журналисты и операторы из Тюмени, Челябинска и Хабаровска. Чтобы снять фильм об обороне Камчатки в годы Крымской войны, оператору Дальневосточной студии пришлось проехать с кинокамерой всю страну - по следам исторических событий найти героев и памятные места. Какие фильмы стали призерами, мы узнали вчера вечером на торжественной церемонии, когда номер "ЗР" уже ушел в печать. Но все участники отметили высокий уровень документальной тележурналистики. И для этого надо было вернуть к жизни и во Владивосток знаменитый телефестиваль.

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