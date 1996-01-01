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Фестиваль "Человек & Море" вернулся во Владивосток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке, в кинозале "Меридиан" кинотеатра "Океан", после длительного перерыва, вновь стартовал международный телефестиваль "Человек & Море", возрожденный по инициативе Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и ее филиала ГТРК "Владивосток", а так же при поддержке администрации Приморского края и губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

В 80-е и 90-е годы этот телефорум регулярно проводился в столице Приморья. Но когда в России разразился кризис 1998 года, масштабные культурные проекты были забыты, в том числе и Дальневосточный международный телефестиваль "Человек и Море". Прошло десять лет, и фестиваль вернулся.

На возрожденный фестиваль прислали работы телекомпании буквально со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Всего же на суд жюри представлено 100 разноплановых программ! По словам члена жюри, директора филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток" Валерия БАКШИНА, организаторы не ожидали такого интереса к "Человеку и Море". Список заявок на сайте фестиваля обновлялся дважды в день!

Возглавил жюри фестиваля почетный гражданин города Владивостока, академик Академии транспорта России, заслуженный работник транспорта России, почетный работник морского флота, капитан дальнего плавания Виктор МИСЬКОВ. В приветственном слове фестивалю, Виктор Михайлович пожелал, чтобы "Человек & Море" больше никогда не покидал Владивосток. Телефестиваль продлится с 7 по 9 сентября.

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