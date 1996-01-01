Груши "XX век" можно отведать на фестивале префектуры Тоттори

С 6 сентября во Владивостоке начинается фестиваль префектуры Тоттори (Япония). Запланированные мероприятия могут быть интересны всем, кто в ближайшее время планирует посетить Японию. Напомним, что в июле этого года была запущена новая паромная линия сообщением Владивосток-Донгхе (Ю.Корея, провинция Кенвандо)-Сакаиминато (Япония, префектура Тоттори).

"Неделя Тоттори" откроется выставкой фотографий и прикладного искусства в Приморском государственном музее им. Аресеньева (6 сентября в 13.00) с выступления исполнителей группы кото (национальный инструмент) старшей школы Ниси Енаго. Там же губернатор префектуры г-н Хираи Синдзи расскажет об основных туристических и деловых достопримечательностях региона.

С рамках "Недели Тоттори" в гипермаркете на Океанском проспекте, 52а будет проводиться дегустация и продажа груш сорта "Двадцатый век". Мероприятия фестиваля закончат исполнители группы кото, их открытые концерты можно будет посетить 7 и 8 сентября во Владивостокском музыкальном училище и Всероссийском детском центре "Океан".