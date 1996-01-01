"Человек и море" вновь на телеэкранах

С 7 по 9 сентября во Владивостоке по инициативе Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и ее филиала ГТРК "Владивосток", а также при поддержке администрации Приморского края и губернатора Сергея ДАРЬКИНА, пройдет фестиваль телевизионных программ и фильмов "Дальневосточный телефорум: Человек и море", в котором, помимо отечественных телекомпаний Дальневосточного федерального округа, будут участвовать телекомпании Китая и Японии.

Хотя изначально "Человек и море-2009" задумывался как локальный, то есть региональный фестиваль, ориентированный только на российских участников. Но, как рассказал "ЗР" заместитель директора ГТРК "Владивосток" Владимир ОЩЕНКО, свои программы на конкурс прислали телекомпании из Калининграда, Мурманска, Иркутска, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара, Салехарда и других городов России. И это при том, что особой рекламы фестивалю не было: слухами земля полнится.

По словам Владимира Григорьевича, повышенный интерес российских телевизионщиков к нынешнему телефестивалю "Человек и море" можно объяснить лишь... его долгим отсутствием на медийном поле страны. "Список заявок на нашем сайте обновляется дважды в день".

Дело в том, что в 80-е и 90-е годы прошлого столетия этот телефестиваль регулярно проводился в столице Приморья "в интересах укрепления дружественных связей Российской Федерации и Приморского края со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, активизации информационного и культурного обмена между народами этих стран". Именно так гласило Постановление губернатора Приморского края Евгения НАЗДРАТЕНКО от 06.11.1996 N 572 "О проведении международного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Человек и море" в Приморском крае".

Надо сказать, что на территории бывшего СССР, в разные годы и в разных городах, регулярно проводились телефестивали "Человек и море", например, в Астрахани или в Риге. Но телевизионщики любили именно Дальневосточный телефорум "Человек и море" за его радушие и хлебосольство, который в былые годы, порой выходил за пределы Российской федерации.

Так, в 1997 году участники фестиваля "Человек и море" побывали с экскурсией в префектуре Тояма (Япония) и городе Пусан (Республика Корея). Профинансировала поездку администрация Приморского края, в общей сложности выделив исполнительной дирекции фестиваля беспроцентную ссуду в размере 150 миллионов рублей "на обеспечение организационных мероприятий по подготовке фестиваля за счет средств внебюджетного фонда администрации края". И это не считая щедрых спонсорских взносов. Можно сказать, что "когда деревья были большими", телефестиваль "Человек и море", ставший своеобразной "визиткой" региона, проводился с купеческим размахом.

Потом в России начался кризис 1998-го года, и масштабные культурные проекты были забыты. В том числе и Дальневосточный международный телефорум "Человек и море". Слава богу, не навсегда! Губернатор Приморья Сергей Дарькин еще год назад предлагал возродить телефестиваль "Человек и море", причем, в рамках международного кинофестиваля Pacific Meridian. Но это предложение так и осталось на уровне идеи.

Хотя 1,5 миллиона рублей на проведение телефестиваля "Человек и море"-2009 администрация края выделила. Общий бюджет фестиваля три миллиона рублей. Предполагалось так же финансовое участие в этом проекте Федерального агентства по средствам массовой информации, но "Роспечать" открестилась от "Человека и море", сославшись на нынешний кризис.

- Бюджет фестиваля очень ограничен, поэтому денежных призов не будет, и помпезного тоже ничего не будет. Во многом мероприятие делается на энтузиазме, и очень многие проблемы были закрыты на уровне личной договоренности. Например, фестиваль будет проходить два дня в кинозале "Меридиан" по льготной аренде. За что спасибо исполнительному директору киносети "Иллюзион" Эдуарду КОРИНУ и его замдиректору Алексею ИЛЬЧУКУ, с которым я работал в газете "Владивосток". Морской университет имени Невельского предоставляет гостям фестиваля возможность посетить парусный корабль "Надежда". Тихоокеанский флот устраивает экскурсию на боевой корабль и учреждает собственный приз. Я думаю, что фестиваль будет не таким шумным, как "Пасифик Меридиан" в начале своего пути. Но это будет очень любопытное событие для города и края, - говорит Владимир Ощенко.

Все это хорошо, с одной лишь маленькой ложкой дегтя. К сожалению, свободного доступа публики в зал "Меридиан" не будет: в зале всего 296 мест, а желающих попасть на фестиваль гораздо больше. Билеты на все просмотры разошлись по заявкам организаторов телефестиваля, спонсоров, университетов, воинских частей. Часть заявок, кстати, забрал Тихоокеанский конгресс рыбаков, который состоится во Владивостоке в дни проведения телефорума "Человек и море".

Тем не менее, Владимир Ощенко уверил "ЗР", что несмотря на эту "дискриминацию", жители Владивостока и края, благодаря ПТР и телекомпании "ОТВ-Прим", увидят лучшие программы и фильмы телефестиваля. "Ведь это все-таки фестиваль телевизионных фильмов".

Жюри возрожденного телефестиваля возглавил почетный гражданин города Владивостока Виктор МИСЬКОВ. Между тем, изначально на это место предполагался знаменитый Николай Николаевич ДРОЗДОВ, автор и ведущий телепрограммы "В мире животных". Но у него проблемы со здоровьем. Организаторы телефестиваля так же хотели пригласить телеведущего Ивана ЗАТЕВАХИНА, но 7-го сентября Затевахин отмечает свое 50-летие с друзьями где-то на лесной заимке, поэтому его кандидатура также отпала. И тогда устроители телефестиваля отказались от поисков "варяга", справедливо решив, что в крае есть достойные люди на роль председателя жюри.

Остается добавить, что свою поддержку фестивалю "Человек и море" выразили Владивостокское морское собрание, командование Тихоокеанского военно-морского флота, Морской государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского, сообщили в оргкомитете. Информационным партнером фестиваля стала Издательская компания "Золотой Рог".

Жюри телевизионного фестиваля "Человек и море"

Председатель: Виктор Миськов, академик Академии транспорта России, заслуженный работник транспорта России, профессор Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, многолетний руководитель ДВМП, капитан дальнего плавания.

Вадим АБОНОСИМОВ, капитан дальнего плавания, Герой Социалистического труда, профессор кафедры "Управление судном" Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского.

Валерий БАКШИН, директор филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток", директор Института массовых коммуникаций Дальневосточного государственного университета,

Татьяна БАТОВА, режиссер, член Союза театральных деятелей РФ, зам. председателя Приморского отделения СТД РФ.

Петр ЗЕМЦОВ, заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Стив Ловечек ЛИХТАГ (Чехия, Прага), кинорежиссер, продюсер, Президент Фонда "Прозрачная Планета" (Crystal Planet), основатель международного кинофестиваля "Вода, Море и Океаны" (Water, Sea & Oceans), руководитель продюсерской компании "Twin Star Production".

Галина ОСТРОВСКАЯ, профессор Дальневосточной Академии искусств, заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры телерадиожурналистики факультета журналистики Института массовых коммуникаций Дальневосточного государственного университета.

Борис ПРИХОДЬКО, вице-адмирал в отставке, председатель Владивостокского морского собрания.

Игорь УЛЕЙСКИЙ, вице-губернатор Приморского края.