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Фестивальный берег "Тин Кана"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На фестивальной поляне, устроенной главными организаторами - администрацией городского округа ЗАТО Фокино на территории базы отдыха "Песочница", собралось около 300 гостей и мастеров бардовской песни.

Барды приморские и заезжие, привыкшие за свою жизнь к спартанским условиям гастролирования, были приятно удивлены уровнем организации. Мусор убирался, питьевая вода подвозилась, дрова для костров и посиделок были заготовлены заранее. Особо удивили постоянное наличие туалетной бумаги и бумажных полотенец в бесплатном общественном туалете и горячая вода в душевых. Когда же субботний вечер подпортил дождь, основную конкурсную программу и юмористическое отделение "На соленой волне" перенесли в крытое помещение спортивной площадки базы отдыха "Песочница". В течение трех дней на пляже дежурили сотрудники милиции, так что удалось обойтись без приключений.

Все остальные фестивальные моменты традиционны: почетные гости, просто гости из Приморского края, с Сахалина, Камчатки и любители авторской песни. Главный гость фестиваля - Леонид СЕРГЕЕВ, на открытии разогревавший публику песенкой про "Сочи, столицу Лимпиады", получил бесплатный совет написать что-нибудь подобное про форум АТЭС и прописаться на берегу "Тин Кан" на постоянной основе. Мэтр обещал вдохновиться.

Разговоров на тему упадка и возрождения авторской песни на этот раз замечено не было. По этому поводу хорошо высказался председатель жюри фестиваля Владимир Пискайкин (г. Фокино), тот самый, который еще будучи молодым и зеленым, написал гимн фестиваля "Тин Кан": "Банальность, но каждому времени свои песни. Мне трудно говорить о каких-либо установленных канонах, ведь когда все начиналось, их не существовало. Люди просто пели свое, и пели от души. Но и тогда и теперь каждый мало-мальски разбирающийся в музыке человек может отличить хорошую мелодию от плохой, хорошие стихи от плохих. Это же очень просто. И только потом идет оценка за исполнение, артистизм и прочее".

Жюри определяло лучшего исполнителя и лучшего автора-исполнителя. Кроме того, конкурсы шли по номинациям : "Молодые голоса", "Моя поющая семья", "Соленая волна" ( юмористическая песня), "Наполним память сердца" ( патриотическая песня), "Малая Родина" и "Песочница" (детский конкурс).

Лауреатом конкурса на лучшее авторство стал Вячеслав ЮРЬЕВ (Южно-Сахалинск), дипломантами - Сергей СМИРНОВ (ЗАТО Фокино) и Александр САМБОРУК (Хабаровск). В конкурсе исполнителей дипломы получили Наталья ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ (Дунай), Павел БОГДАН (Дунай), Сергей ОЖИГАНОВ (Кавалерово). В детском конкурсе "Песочница" лучшими исполнителями признаны Лиля МАТВЕЕВА (Дальнереченск), Ким МАРКОВ (Дунай) и Иван ДЕНИСЕНКО (Дунай).

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