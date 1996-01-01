Утопить в «Океане звука»

Его фестиваля - представители современной Российской альтернативной рок-сцены: группы «Кирпичи», «Приключения Электроников», «Смысловые галлюцинации» и «Иван Панфилов». Организаторы пятичасового рок-марафона «Океан звука», который продлится с 17.30 до 22.30: компании MSM, «Пасифик Медиа» и телекомпания «ОТВ-Прим».

«Фанеры» не будет

По словам директора студии MSM Екатерины РОШКОВСКОЙ, «Океан звука» - это новый, социокультурный проект, объединивший на одной сцене разноформатных исполнителей национального уровня.

- Сегодня это масштабное рок-шоу, завтра - глобальный рэйв-сейшн, послезавтра - мегаконцерт альтернативной музыки. Мы не собираемся топтаться на месте. При этом, каждый раз, меняя концепцию фестиваля, мы гарантируем, что его качество останется неизменно высоким. Потому что участниками «Океана звука» станут только лучшие отечественные, а возможно и зарубежные, музыканты. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы наш «Океан звука» занял свое место в одном ряду с крупнейшими отечественными музыкальными фестивалями, - рассказала «ЗР» Екатерина Рошковская.

Планы у отцов-основателей рок-феста амбициозные, и в нынешних экономических условиях почти фантастические. Тем не менее, очень хочется чтобы они реализовались. Чего скрывать, столице Приморья, удаленной от центра России, так не хватает подобных мероприятий под открытым небом, о существовании которых мы знаем, благодаря СМИ. Имеются виду знаменитые open-air: «Нашествие» (проводится в разных регионах РФ), «Крылья» (Москва, аэродром Тушино), «Воздух» (Петрозаводск, аэродром Пески), «Старый новый рок» (Екатеринбург, Белоярское водохранилище), «Окна открой!» (Санкт-Петербург).

Где за один заход, всего за пару сотен рублей, можно лицезреть сразу несколько именитых групп. По такому же пути пошли и организаторы «Океана звука», определив стоимость билетов в пределах от 300 рублей до одной тысячи рублей. По прогнозам устроителей фестиваля, при таких демократичных ценах на «Океан звука» должно прийти до трех тысяч зрителей. А может и больше.

- Самая затратная часть проекта - это дорога. Только музыкантов приедет 21 человек! Но у нас нет цели заработать. Главное, чтобы фестиваль состоялся, чтобы Владивосток его принял. Нас вполне устроит, если «Океан звука» по деньгам выйдет в «ноль». При таком раскладе мы уже можем думать о ежегодном аналогичном мероприятии, - говорит директор студии MSM.

Как стало известно «ЗР», своим рождением «Океан звука» обязан… 20-летию группы «Смысловые галлюцинации», пожелавшей отыграть один из юбилейных концертов во Владивостоке. С этим предложение музыканты обратились к своим друзьям в студию MSM. Идея была принята на «ура», но с существенной корректировкой: «Глюкам» предложили выступить на открытой площадке вкупе с другими музыкантами. И в этом был свой резон, «Смысловые галлюцинации» - группа, безусловно, известная и уважаемая, но оплачивать перелет коллективу из девяти человек, из Москвы во Владивосток и обратно, ради одного концерта – с финансовой точки зрения неразумно. Хотя гонорар у «глюков» очень скромный.

Так в обойму «Океана звука» попали московские группы «Кирпичи» и «Приключения Электроников», с радостью принявшие приглашение выступить во Владивостоке в бархатный сезон. Наш земляк, Иван Панфилов, ныне проживающий в Москве, также не отказался от участия в фестивале. А почему бы и нет, если есть возможность подзаработать и еще с друзьями повидаться. Между тем, по Владивостоку уже поползли слухи, будто бы «Смысловые галлюцинации» будут выступать под «фанеру».

- Это неправда! Все коллективы выступят только «живьем». Организаторы концерта гарантируют, что «фонограммы» не будет ни у кого. Это одно из условий участия в нашем проекте, - уверила «ЗР» госпожа Рошковская.

Кстати, у «Кирпичей», помимо стадиона «Авангард», запланирован еще один концерт в клубе BSB, а у «Смысловых галлюцинаций» - в пивном ресторане «Ханс», из Владивостока «глюки» едут в Читу. Предполагается также выступление Ивана Панфилова в клубе «Абордаж», но этот проект пока на уровне переговоров.

Чтобы народу было комфортно

Что касается технического оснащения рок-шоу «Океан звука», то, по словам Екатерины Рошковской, оно будет, конечно, не таким мощным, как на «Монстрах рока». Тем не менее, высокое качество звука гарантируется. Всю аппаратуру, кстати, плюс сцену предоставляет компания MSM.

Хочется напомнить, что на «Монстрах рока» Владивосток так и не услышал обещанные 250 киловатт качественного звука. По оценке специалистов, хваленая аппаратура выдала от силы 50 киловатт! К тому же, четыре подвесных динамика сгорели, по два с каждой стороны сцены, что также сказалось на качестве звука.

- При подготовке фестиваля, мы учли ошибки «Монстров рока», когда люди, купив дорогие билеты на трибуну, ничего не видели и не слышали: сцена стояла слишком далеко! В лучшем положении были, купившие билеты на танцпол. Поэтому, мы поставим сцену на середину поля, чтобы всем было видно и слышно. Чтобы народу было комфортно, - рассказала Екатерина Рошковская.

Во время концерта будут продаваться майки, банданы, значки, вымпела, диски, плакаты и другая сувенирную продукцию участников фестиваля.

На стадионе будут организованы платные туалеты и точки общепита. Но спиртные напитки, в том числе и пиво, продаваться не будут. Законодательство РФ запрещает продавать алкоголь на территории спортивных сооружений. Во Владивостоке стадион «Авангард» и стадион «Динамо» - это спортивные учреждения, куда запрещено проносить спиртное, колющее, режущие, взрывоопасные предметы. Поэтому все жидкости в любой упаковке будут изыматься на входе. Это мировая практика. За порядком на стадионе будут следить милиция и сотрудники ЧОП.

- Фестиваль закончится в 22. 30 вечера, хотя нам разрешили его проводить до 23 часов. Только уже сейчас в 22 часа темно, а в сентябре сумерки наступают еще раньше. Поэтому, мы не захотели рисковать и сократили время концерта. Изначально проведение фестиваля планировалось 11 сентября, в пятницу. Но мы решили, что в этот трагический день веселиться не уместно, - говорит госпожа Рошковская.

- «Океан звука» - наш первый опыт работы с российскими музыкантами. И мы хотим посмотреть, как на них пойдет публика. Конечно, это не зарубежные «Монстры рока», у нас все попроще, и уровень, и имена. Но, если у нас все получится, и народ воспримет стадион «Авангард» как концертную площадку, то на следующем фестивале имена его участников будут гораздо значительнее, - пообещала Екатерина Рошковская.

Что здесь еще сказать? Будем надеяться, что Владивосток поддержит «Океан звука».