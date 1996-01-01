«Впечатления» Константина Аликина

Галерея Арка продолжает проект «Фотомарафон» выставкой Константина Аликина, приглашая к диалогу всех, для кого фотография является профессией, любимым делом и просто хобби.

Константин Аликин прежде не пытался сделать свои снимки объектом внимания широкой публики. Хороший вкус, острый глаз и искрений интерес автора к окружающему миру, умение увидеть, вычленить и запечатлеть нечто особенное в местах, которые посещаются ежегодно туристами, привели к тому, что количество перешло в качество. В экспонатах выставки «Впечатления» данные детали городской планировки могут принадлежать как очень известным и узнаваемым местам, так и обычным объектам, обойденным интересом истории, да и это совершенно неважно! Важно то, что задело струны души автора, а теперь заставляет сопереживать зрителя: иногда грустить, иногда улыбаться, а иногда и удивляться: как же это ему удалось?

Спешите видеть работы Константина Аликина до 29 августа в галерее Арка (г. Владивосток, ул. Светланская, 5, тел. 41-05-26)