«Мастер и Маргарита»: третий состав?

14 августа зрители, пришедшие в «Феско - Холл» на спектакль «Мастер и Маргарита» остались разочарованными. Широко разрекламированный спектакль, обещавший целую плеяду российских звезд кино и театра, оказался банальным «чесом».Ни одна звезда в этой постановке не участвовала. Зато стоимость билетов была очень высока. Устроители представления собрали полный зал.

«Зрители стояли даже в проходах. Но уже после первых 15 минут, стало ясно, что нас обманули, - рассказала «ЗР» одна из зрительниц. - Актеры играли ужасно, сама интерпретация известного произведения выглядела очень вольготно. Складывалось впечатлеие, что во Владивосток приехал даже не второй, а третий состав. Поэтому зрители почувствовали себя обманутыми».

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