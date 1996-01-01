www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Памятник морякам торгового флота немного сдвинут

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В администрации Владивостока принято решение о новом месте для размещения памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал будет перенесен примерно на 30 метров от его нынешнего месторасположения в сторону площади Луговой (ближе к памятнику Г.И Невельскому).

Напомним, монумент в честь погибших моряков оказался прямо под опорой моста, который строится через бухту Золотой Рог, поэтому потребовалось оперативно принять решение о его переносе. До сих пор памятник укрыт специальным защитным коробом, сообщает пресс-центр городской адиминистрации.

Как прокомментировал главный архитектор города Анатолий МЕЛЬНИК, это место - наиболее удачный и приемлемый вариант из всех обсуждаемых. Мемориальный комплекс будет по-прежнему хорошо виден с улиц Светланской и Пушкинской, также фигуры моряков будут просматриваться со стороны моря, когда суда проходят по бухте Золотой Рог. Этот участок находится в исторической зоне Владивостока, он удобен для посещения жителями и гостями города, и, что немаловажно, является свободным от прав третьих лиц.

Новое место выбрано после серии консультаций с ведущими архитекторами города - членами Градостроительного совета. Также предложение обсуждалось на встрече главы города Игоря ПУШКАРЁВА с членами Владивостокского совета ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов, и ветераны поддержали такое решение, пишет VL.Ru.

Сейчас идут изыскательские и геодезические работы для проекта и подготовки площадки под мемориал. Достигнута договоренность, что финансовые затраты по переносу памятника возьмет на себя Тихоокеанская мостостроительная компания - генподрядчик по строительству мостового перехода.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru