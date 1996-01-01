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Памятник морякам торгового флота немного сдвинут
В администрации Владивостока принято решение о новом месте для размещения памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал будет перенесен примерно на 30 метров от его нынешнего месторасположения в сторону площади Луговой (ближе к памятнику Г.И Невельскому).
Напомним, монумент в честь погибших моряков оказался прямо под опорой моста, который строится через бухту Золотой Рог, поэтому потребовалось оперативно принять решение о его переносе. До сих пор памятник укрыт специальным защитным коробом, сообщает пресс-центр городской адиминистрации.
Как прокомментировал главный архитектор города Анатолий МЕЛЬНИК, это место - наиболее удачный и приемлемый вариант из всех обсуждаемых. Мемориальный комплекс будет по-прежнему хорошо виден с улиц Светланской и Пушкинской, также фигуры моряков будут просматриваться со стороны моря, когда суда проходят по бухте Золотой Рог. Этот участок находится в исторической зоне Владивостока, он удобен для посещения жителями и гостями города, и, что немаловажно, является свободным от прав третьих лиц.
Новое место выбрано после серии консультаций с ведущими архитекторами города - членами Градостроительного совета. Также предложение обсуждалось на встрече главы города Игоря ПУШКАРЁВА с членами Владивостокского совета ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов, и ветераны поддержали такое решение, пишет VL.Ru.
Сейчас идут изыскательские и геодезические работы для проекта и подготовки площадки под мемориал. Достигнута договоренность, что финансовые затраты по переносу памятника возьмет на себя Тихоокеанская мостостроительная компания - генподрядчик по строительству мостового перехода.
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