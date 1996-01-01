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Фонды владивостокских библиотек пополняются новыми книгами
Во Владивостоке библиотеки муниципального учреждения культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» каждый год пополняются новыми изданиями. Книжный фонд формируется на средства, выделяемые из местного и федерального бюджета. Как нам рассказала главный библиотекарь отдела комплектования МУК «ВЦБС» Валентина ВИНОКУРОВА, в прошлом году из федерального бюджета было выделено 1 350 тыс. рублей. На эти деньги было заказано 5 300 экземпляров книг. В этом году планируется приобрести 8 600 книг, на эти цели уже выделено 1 932 тыс. рублей. «Мы приобретаем самые новые и интересные издания. Это собрания сочинений, научно-отраслевая литература, книги, удостоенные различных литературных премий. Особое внимание уделяется книгам для детей». Приобретенная литература распределяется по библиотекам в зависимости от тематической направленности учреждения и количества читателей.
Недавно, после капитального ремонта, финансируемого из бюджета города, открылась муниципальная библиотека №6 (Калинина, 21). Она одна из старейших в городе. Формирование книжного фонда началось ещё в 1938 г., и на сегодняшний день он представляет собой уникальное собрание, включающее в себя лучшие издания русской и зарубежной классики, детской литературы, произведения современной литературы, многообразные справочные издания, энциклопедии и словари. Современная компьютерная техника с электронной базой данных позволяет быстро найти нужную информацию или книгу. Скоро у всех читателей появится возможность доступа в Интернет. В абонементе можно взять от 3 до 5 книг на срок до 30 дней с возможностью продления. Сейчас в библиотеке порядка 70 тыс. книг.
«Большая часть посетителей – из Первомайского района. Но нам очень хочется, чтобы в нашу большую, уютную библиотеку приезжали читатели из других районов города», - заявила заведующая библиотекой № 6 Анна ТРУНОВА.
Во Владивостоке 23 библиотеки и каждая составляет книжный фонд, ориентируясь, в первую очередь, на вкусы своего читателя. Поэтому, каждый посетитель сможет найти для себя интересную книгу по душе.
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