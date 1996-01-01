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“Фотомарофон” начался
В минувшую среду галерея “Арка” устроила вернисаж персональной фотовыставки Надежды Антышевой. “Под небом золотым есть город голубой” так называется серия работ, выставленная автором специально для проекта “Фотомарафон”.
Главной неожиданностью стало то, что каждый снимок сделан камерой “Полароид”. Давно, кажется, забытая вещь. Но вряд ли, кому-то из вас когда-нибудь приходило в голову применить её в таком исполнении. Увеличенные в масштабе, многослойные и полупризрачные – их уже не назовешь обычной фотокарточкой. Секреты своего мастерства художник выдавать не желает. Однако подчеркивает, что цифровой аппарат таких возможностей не дает.
Как призналась сама Надежда, в первую очередь она создавала повесть о городе. Удивительную, волшебную, сказочную. Объективу её фотокамеры удалось заснять привычные глазу вещи в весьма оригинальном исполнении. Случайные прохожие, знакомые до боли улочки, бездомные коты – все это напоминает скорее полотна древних мастеров, нежели моментальную фотографию.
- Нравится все: и композиционное решение в целом, и какие-то отдельные картины, - делиться впечатлениями от выставки гостья Светлана Москвитина. – Вообще, городские пейзажи захватывают. К тому же, такая форма подачи очень интересна и близка. Ведь все мы когда-то начинали фотографировать “Полароидом”.
Взглянуть на город глазами Надежды Антышевой можно будет до 15 августа. Далее “фотоэстафету” перехватят ещё две персональные выставки местных мастеров фотографии.
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