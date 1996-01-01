Фестиваль культуры и чая состоится во Владивостоке

Фестиваль Китайской культуры пройдет во Владивостоке с 3 по 16 августа. В программе фестиваля – иллюстрированные и костюмированные вечера, посвященные таинствам китайской символики, философии и истории. Пройдет демонстрация шедевров национального кинематографа. Любители настоящего чая смогут научиться искусству китайской чайной церемонии. Гостям расскажут, как определять качество чая, познакомят с основными правилами и многовековыми традициями церемоний.

Каждое из 14 запланированных мероприятий посвящено какой-то одной теме. Посетив их, вы сможете узнать: в каких богов верят современные китайцы, чему учил Конфуций, как и из чего делают традиционную посуду для чайной церемонии. И даже узнать свою судьбу с помощью гадания на древней китайской Книге Перемен.

Организатор – Клуб Чайной Культуры Китая – уже более 13 лет занимается изучением традиций Поднебесной. По мнению его руководства, участие в этих мероприятиях будет особенно интересно для тех, кто любит Китай, изучает Восток и просто желает узнать для себя много нового и интересного.

Клуб Чайной Культуры Китая и салон «Семь чашек», тел: 205-000, 222-654.

Адрес в Интернете: www.s-plus.vl.ru