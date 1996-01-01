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«Фабрика Грез» пришла на помощь молодым талантам
Суббота, 25 июля, стала важным и чрезвычайно волнительным днем для детей и подростков, чьи таланты и усердие обеспечили им участие в финальном гала-концерте творческой площадки «Острова Мечты». Событие это проходило в театре «Андерграунд» в рамках регионального проекта «Фабрика Грез», и позволило как совсем еще юным, так и достаточно взрослым ребятам продемонстрировать свои многогранные творческие умения. Здесь можно было увидеть и грациозно исполненный балет, и ловкий брейк-данс, а также услышать многие популярные песни, сопровождаемые яркими вспышками, картинками и движениями. Каждого участника в конце ждали призы и дипломы, сообщающие о победе в той или иной номинации. Идея проекта проста: дети – это будущее, растить которое необходимо в любви и воспринимать как нечто бесконечно ценное. Поэтому на первой же минуте среди равнодушных людей, бегающих туда-сюда под дождем, на сцене неожиданно появляется ребенок с цветастым зонтиком и перекрашивает все в яркие тона беззаботности и счастья.
Цель же проекта заключается в преодолении серьезной проблемы, связанной с ограниченной возможностью приморской молодежи воплощать в жизнь свои творческие планы.
- Дальний Восток всегда славился большим количеством талантов, - говорит руководитель проекта, Светлана Викторовна Жеурова, - Поэтому мы решили попробовать провести этот конкурс сначала в рамках Приморского края, а затем уже выйти на уровень страны. Ведь статистика подтверждает, что отток населения у нас весьма велик, и люди аргументируют это тем, что центральная часть России даст их детям больше возможностей для самореализации и достойного образования. Вот мы и хотим показать, что мы сильны и вполне способны создать достойную альтернативу западу, куда народ едет за славой и почетом, ведь нас поддерживают и городская администрация, и региональное отделение партии «Единая Россия», и многие другие спонсоры. И, надо сказать, что эти три недели колоссального труда, проведенные в ужасную погоду, в страшном напряжении, даром не прошли: что мы планировали, то мы и получили. Дети всколыхнули город, и своей энергией и жизнерадостностью они дали многим понять, что надо радоваться и надеяться на лучшее.
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