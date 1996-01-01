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Древнее государство в Приморье
Семинар «Государство Бохай, корейцы и Приморье» состоялся 16 июля в Высшем колледже корееведения ДВГУ. Организаторами мероприятия выступили депутаты парламента Южной Кореи Джонг Ый Хва и Пак Сон Ёнг, а также Фонд поддержки корейской диаспоры за рубежом. Привлечены к участию были также студенты ДВГУ и общественность – семинар посетили не только жители Владивостока, но и жители Артёма и Уссурийска.
Древнее государство Бохай располагалось на обширной территории современного Дальнего Востока, включавшую часть территорий российского Приморья, северные районы Кореи и значительные земли на северо-востоке Китая. Разнородным был и этнический состав населения этого государства. Так как на территории России и КНР сосредоточены главные археологические памятники древнего государства Бохай, то именно Россия и КНР обладают основным объемом информации о бохайской истории.
На семинаре «Государство Бохай, корейцы и Приморье» прозвучали доклады ученых ДВГУ и представителей корейской стороны, сообщения о проделанных в 2007-2008гг. археологических исследованиях культурных памятников народов древнего государства. Тематика выступлений не ограничивалась только древним государством, но и осветила такие темы, как поддержка Россией Кореи в борьбе за независимость корейского народа, находящегося под оккупацией Японии.
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